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Posted 14 октября, 12:18

Published 14 октября, 12:18

Modified 14 октября, 12:18

Updated 14 октября, 12:18

Белгородец в итоге остался без секса и без денег

Белгородец потратил на проститутку и аптечку 120 тысяч, но интим-услуг не получил

14 октября 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney
Белгородец в итоге остался без секса и без денег

Белгородец потерял более 120 тысяч рублей, заказав интим-услуги у мошенников

Житель Алексеевского округа хотел провести время с девушкой, оказывающей интим-услуги, но наткнулся на мошенников. Аферисты обманули 21-летнего белгородца на 120 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД.

21-летний житель Алексеевского округа рассказал правоохранительным органам, что хотел заказать интим-услуги. Он нашёл объявление в интернете, выбрал понравившуюся девушку, договорился о цене и перевёл 3 тысячи рублей по указанному номеру телефона.

После зачисления первой суммы белгородца попросили прислать ещё — уже на страховку и на неотложную аптечку. Но и тут случились проблемы: по телефону парню сообщили, что перевод либо не прошёл, либо просили прислать деньги из расчёта на двоих одной суммой.

Когда же у жителя региона закончились деньги, собеседники начали грубить ему и говорить, что он не получит интим-услуги, пока не перечислит все взносы. Тогда белгородец сообщил о случившемся отчиму, который и объяснил, что его обманули мошенники.

Всего парень потерял более 120 тысяч рублей.

По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело (часть 2 статья 159 УК РФ), однако подозреваемых пока не нашли.

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