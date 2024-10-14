Белгородец потратил на проститутку и аптечку 120 тысяч, но интим-услуг не получил

Posted 14 октября, 12:18
Published 14 октября, 12:18
Modified 14 октября, 12:18
Updated 14 октября, 12:18
21-летний житель Алексеевского округа рассказал правоохранительным органам, что хотел заказать интим-услуги. Он нашёл объявление в интернете, выбрал понравившуюся девушку, договорился о цене и перевёл 3 тысячи рублей по указанному номеру телефона.
После зачисления первой суммы белгородца попросили прислать ещё — уже на страховку и на неотложную аптечку. Но и тут случились проблемы: по телефону парню сообщили, что перевод либо не прошёл, либо просили прислать деньги из расчёта на двоих одной суммой.
Когда же у жителя региона закончились деньги, собеседники начали грубить ему и говорить, что он не получит интим-услуги, пока не перечислит все взносы. Тогда белгородец сообщил о случившемся отчиму, который и объяснил, что его обманули мошенники.
Всего парень потерял более 120 тысяч рублей.
По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело (часть 2 статья 159 УК РФ), однако подозреваемых пока не нашли.