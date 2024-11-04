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Posted 4 ноября, 13:34

Published 4 ноября, 13:34

Modified 4 ноября, 14:05

Updated 4 ноября, 14:05

Фото из дома

Восстановили, но только на бумаге? Пострадавший дом белгородки не ремонтируют полгода

4 ноября 2024, 13:34
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Фото из дома

Жительница Шебекино рассказала, что администрация считает её дом восстановленным

Сюжет
Восстановление домов
Шебекинцы продолжают жаловаться на темпы восстановления своего жилья, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Где-то до сих пор не могут закрыть тепловой контур, хотя уже наступили холода, а на улице пошёл снег. Но кому-то даже пришла расписка о том, что дом отремонтировали, хотя на деле нет. А что власти?

Белгородка рассказала, что в дом её матери на улице Южная прилетел снаряд ещё в марте 2024 года. Она утверждает, что губернатор Вячеслав Гладков приезжал на место вместе с главой Шебекинского округа Владимиром Ждановым. Они пообещали «сделать всё не хуже, чем было», но ремонтные работы так и не закончили. Женщина прикрепила в доказательство несколько фотографий.

Внутри незакончены стены, полы и потолок, дверные проёмы, а в комнатах лежат стройматериалы и инструменты. Недавно семье пришёл документ за подписью Жданова о том, что дом восстановили ещё летом.

«В доме нет света, воды, отопления! Какая расписка? О чём нам пишет наша администрация? Может нам пора в прокуратуру? Подскажите, что делать, администрация сказала, деньги на дом были выделены, а результат где?» — пишет жительница.

Глава шебекинской администрации пообещал разобраться в ситуации.

Документ, о котором говорит жительницаДокумент, о котором говорит жительница
Фото из домаФото из дома
Фото из домаФото из дома
Фото из домаФото из дома
Фото из домаФото из дома
Документ, о котором говорит жительница. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#Обстрелы
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