Восстановили, но только на бумаге? Пострадавший дом белгородки не ремонтируют полгода

Posted 4 ноября, 13:34
Published 4 ноября, 13:34
Modified 4 ноября, 14:05
Updated 4 ноября, 14:05
Белгородка рассказала, что в дом её матери на улице Южная прилетел снаряд ещё в марте 2024 года. Она утверждает, что губернатор Вячеслав Гладков приезжал на место вместе с главой Шебекинского округа Владимиром Ждановым. Они пообещали «сделать всё не хуже, чем было», но ремонтные работы так и не закончили. Женщина прикрепила в доказательство несколько фотографий.
Внутри незакончены стены, полы и потолок, дверные проёмы, а в комнатах лежат стройматериалы и инструменты. Недавно семье пришёл документ за подписью Жданова о том, что дом восстановили ещё летом.
«В доме нет света, воды, отопления! Какая расписка? О чём нам пишет наша администрация? Может нам пора в прокуратуру? Подскажите, что делать, администрация сказала, деньги на дом были выделены, а результат где?» — пишет жительница.
Глава шебекинской администрации пообещал разобраться в ситуации.