Восстановили, но только на бумаге? Пострадавший дом белгородки не ремонтируют полгода

Жительница Шебекино рассказала, что администрация считает её дом восстановленным

Сюжет Восстановление домов

Шебекинцы продолжают жаловаться на темпы восстановления своего жилья, пострадавшего от обстрелов ВСУ. Где-то до сих пор не могут закрыть тепловой контур, хотя уже наступили холода, а на улице пошёл снег. Но кому-то даже пришла расписка о том, что дом отремонтировали, хотя на деле нет. А что власти?