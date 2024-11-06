Без раненых не обошлось: белгородец пострадал при прошлом обстреле ВСУ

Posted 6 ноября, 13:12
Published 6 ноября, 13:12
Modified 6 ноября, 13:14
Updated 6 ноября, 13:14
Этим днём под огонь ВСУ попал посёлок Октябрьский Белгородского района. Тогда появилась информация, что ранения никто из мирных жителей не получил, однако теперь информацию обновили: один мужчина обратился в Октябрьскую ЦРБ самостоятельно. У него диагностировали осколочное ранение ноги. Лечение он продолжит амбулаторно.
Ближе к вечеру посёлок вновь обстреляли: в жилом доме пробило кровлю, выбило окна и посекло ворота, пострадал прицеп авто. Раненых и погибших нет.
В Белгородском районе под ударом оказалось и село Нечаевка: один дрон-камикадзе атаковал припаркованное авто, другой — «Газель».
В Шебекинском округе ВСУ обстреляли Муром и Новую Таволжанку. В первом поселении повредило крышу, потолочное покрытие и остекление социального объекта, во втором — загорелась хозпостройка, в частном доме повредило кровлю и внутреннюю отделку.