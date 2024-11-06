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Posted 6 ноября, 13:12

Published 6 ноября, 13:12

Modified 6 ноября, 13:14

Updated 6 ноября, 13:14

Один белгородец пострадал при обстреле приграничья

Без раненых не обошлось: белгородец пострадал при прошлом обстреле ВСУ

6 ноября 2024, 13:12
Фото: 1MI.

Один белгородец пострадал при обстреле приграничья

Сюжет
Обстрел
Населённые пункты Белгородской области вновь подверглись обстрелам ВСУ, в результате чего зафиксировали и разрушения. Кроме того, во время прошлой атаки пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Этим днём под огонь ВСУ попал посёлок Октябрьский Белгородского района. Тогда появилась информация, что ранения никто из мирных жителей не получил, однако теперь информацию обновили: один мужчина обратился в Октябрьскую ЦРБ самостоятельно. У него диагностировали осколочное ранение ноги. Лечение он продолжит амбулаторно.

Ближе к вечеру посёлок вновь обстреляли: в жилом доме пробило кровлю, выбило окна и посекло ворота, пострадал прицеп авто. Раненых и погибших нет.

В Белгородском районе под ударом оказалось и село Нечаевка: один дрон-камикадзе атаковал припаркованное авто, другой — «Газель».

В Шебекинском округе ВСУ обстреляли Муром и Новую Таволжанку. В первом поселении повредило крышу, потолочное покрытие и остекление социального объекта, во втором — загорелась хозпостройка, в частном доме повредило кровлю и внутреннюю отделку.

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