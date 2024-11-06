Без раненых не обошлось: белгородец пострадал при прошлом обстреле ВСУ

Этим днём под огонь ВСУ попал посёлок Октябрьский Белгородского района. Тогда появилась информация, что ранения никто из мирных жителей не получил, однако теперь информацию обновили: один мужчина обратился в Октябрьскую ЦРБ самостоятельно. У него диагностировали осколочное ранение ноги. Лечение он продолжит амбулаторно.