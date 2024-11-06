Как себя чувствует белгородец, сильно раненый при атаке ВСУ на автобус 15 октября?

Posted 6 ноября, 08:59
Published 6 ноября, 08:59
Modified 6 ноября, 09:01
Updated 6 ноября, 09:01
Полицейские вместе с водителем выломали искорёженную боковую дверь, чтобы попасть в салон. Оттуда доносились крики о помощи. Удар пришёлся на заднюю часть маршрутки, туда, где сидел Александр.
Он был серьёзно ранен и без сознания, потерял много крови. Один из сотрудников пережал парню шейную артерию, второй — зафиксировал жгут на правой голени. Ещё три полицейских помогали другим пассажирам.
В это время с вызова возвращалась бригада скорой. Автомобиль остановился, медики оказывали первую помощь до того момента, пока все пострадавшие не были доставлены в больницу.
Александр поступил в крайне тяжёлом состоянии, но его удалось спасти. Сейчас парня уже перевели из реанимации в палату.