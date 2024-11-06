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Posted 6 ноября, 08:59

Published 6 ноября, 08:59

Modified 6 ноября, 09:01

Updated 6 ноября, 09:01

Пострадавший Александр

Как себя чувствует белгородец, сильно раненый при атаке ВСУ на автобус 15 октября?

6 ноября 2024, 08:59
Фото: кадр из видео МВД России. Пострадавший Александр

Полицейские спасли жизнь белгородцу, пострадавшему при атаке дрона на маршрутку

Александр ехал в маршрутном микроавтобусе в районе посёлка Октябрьский Белгородского района, когда на них напал дрон-камикадзе. В результате атаки пострадали восемь человек, в том числе несовершеннолетние. Их всех спасли оказавшиеся неподалёку полицейские, сообщили в МВД России.

Полицейские вместе с водителем выломали искорёженную боковую дверь, чтобы попасть в салон. Оттуда доносились крики о помощи. Удар пришёлся на заднюю часть маршрутки, туда, где сидел Александр.

Он был серьёзно ранен и без сознания, потерял много крови. Один из сотрудников пережал парню шейную артерию, второй — зафиксировал жгут на правой голени. Ещё три полицейских помогали другим пассажирам.

В это время с вызова возвращалась бригада скорой. Автомобиль остановился, медики оказывали первую помощь до того момента, пока все пострадавшие не были доставлены в больницу.

Александр поступил в крайне тяжёлом состоянии, но его удалось спасти. Сейчас парня уже перевели из реанимации в палату.

Видео: МВД России.
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