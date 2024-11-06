Как себя чувствует белгородец, сильно раненый при атаке ВСУ на автобус 15 октября?

Полицейские спасли жизнь белгородцу, пострадавшему при атаке дрона на маршрутку

Александр ехал в маршрутном микроавтобусе в районе посёлка Октябрьский Белгородского района, когда на них напал дрон-камикадзе. В результате атаки пострадали восемь человек, в том числе несовершеннолетние. Их всех спасли оказавшиеся неподалёку полицейские, сообщили в МВД России.