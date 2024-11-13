Ещё два белгородца пополнили список террористов и экстремистов

Posted 13 ноября, 09:29
Published 13 ноября, 09:29
Modified 13 ноября, 09:29
Updated 13 ноября, 09:29
В списке террористов и экстремистов пополнение среди белгородцев: в перечень включили ещё двоих жителей региона.
Статус террористов и экстремистов с 12 ноября начали носить жители Белгорода Сергей Мишенев* 1981 года рождения и Антон Сычев* 1988 года рождения.
По данным на июнь в списке находилось 33 белгородца. Самому младшему из них 18 лет исполнилось в сентябре 2024 года, а самой старшей женщине уже 68 лет. Полный перечень приводится здесь.
В сентябре список также пополнили волонтёр Надежда Россинская*, которую обвиняют в сборе пожертвований для ВСУ, и экс-чиновница Виктория Шинкарук* вместе с её подельником.
* все перечисленные лица включены в перечень террористов и экстремистов