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Posted 13 ноября, 09:29

Published 13 ноября, 09:29

Modified 13 ноября, 09:29

Updated 13 ноября, 09:29

Белгородцы вновь пополнили базу террористов и экстремистов

Ещё два белгородца пополнили список террористов и экстремистов

13 ноября 2024, 09:29
Фото: 1MI. Белгородцы вновь пополнили базу террористов и экстремистов
Сюжет
Новости Белгорода
Двоих жителей Белгорода включили в перечень экстремистов и террористов 12 ноября.

В списке террористов и экстремистов пополнение среди белгородцев: в перечень включили ещё двоих жителей региона.

Статус террористов и экстремистов с 12 ноября начали носить жители Белгорода Сергей Мишенев* 1981 года рождения и Антон Сычев* 1988 года рождения.

По данным на июнь в списке находилось 33 белгородца. Самому младшему из них 18 лет исполнилось в сентябре 2024 года, а самой старшей женщине уже 68 лет. Полный перечень приводится здесь.

В сентябре список также пополнили волонтёр Надежда Россинская*, которую обвиняют в сборе пожертвований для ВСУ, и экс-чиновница Виктория Шинкарук* вместе с её подельником.

* все перечисленные лица включены в перечень террористов и экстремистов

Белгородскую волонтёрку Россинскую внесли в список террористов и экстремистов
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#Александра Склярова#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Террористы#Росфинмониторинг#Экстремисты
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