Участника рейда на Белгородскую область признали террористом после его гибели

Сюжет Приграничье

Сегодня, 19 сентября, список террористов и экстремистов пополнился на 27 человек. В их число вошёл и бывший военнослужащий, который участвовал в рейдах на Белгородскую область в составе «РДК»*. Его ликвидировали летом прошлого года в Новой Таволжанке.