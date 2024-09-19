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Posted 19 сентября, 14:03

Published 19 сентября, 14:03

Modified 19 сентября, 14:03

Updated 19 сентября, 14:03

Всего список террористов и экстремистов пополнился на 27 человек

Участника рейда на Белгородскую область признали террористом после его гибели

19 сентября 2024, 14:03
Фото: 1MI
Всего список террористов и экстремистов пополнился на 27 человек
Сюжет
Приграничье
Сегодня, 19 сентября, список террористов и экстремистов пополнился на 27 человек. В их число вошёл и бывший военнослужащий, который участвовал в рейдах на Белгородскую область в составе «РДК»*. Его ликвидировали летом прошлого года в Новой Таволжанке.

В реестр экстремистов и террористов внесли бойца РДК* Даниила Мазника с позывным «Шайба». Даниил являлся российским военнослужащим, пока не сбежал на Украину из-за дела о мошенничестве, сообщает «Осторожно, новости».

В 2022 году он присоединился к террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. Начал участвовать в рейдах на Белгородскую область, в ходе одного из которых погиб в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Позже его похоронили в Киеве.

Всего 19 сентября список террористов-экстремистов пополнился на 27 человек.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

Напомним, что о гибели Мазника стало известно в июне 2023 года. Другие подробности не сообщались.

Военкоры: командовавший нападением на Новую Таволжанку боевик был ликвидирован
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Терроризм#Белгород#Приграничье#Экстремисты#Шебекинский горокруг#СВО
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