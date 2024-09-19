Участника рейда на Белгородскую область признали террористом после его гибели

Posted 19 сентября, 14:03
Published 19 сентября, 14:03
Modified 19 сентября, 14:03
Updated 19 сентября, 14:03
В реестр экстремистов и террористов внесли бойца РДК* Даниила Мазника с позывным «Шайба». Даниил являлся российским военнослужащим, пока не сбежал на Украину из-за дела о мошенничестве, сообщает «Осторожно, новости».
В 2022 году он присоединился к террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. Начал участвовать в рейдах на Белгородскую область, в ходе одного из которых погиб в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Позже его похоронили в Киеве.
Всего 19 сентября список террористов-экстремистов пополнился на 27 человек.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.