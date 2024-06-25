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В Белгородской области 33 человека признали террористами или экстремистами

Самому молодому попавшему в список экстремистов белгородцу нет и 18 лет

25 июня 2024, 14:49
Фото: 1MI

В Белгородской области 33 человека признали террористами или экстремистами

Журналисты Бел.Ру изучили список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В Белгородской области туда попали 33 человека.

33 жителя Белгородской области входят в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Самому младшему из них 18 лет будет только в сентябре 2024 года. Это Дмитрий Кудрин из Старого Оскола. А самой старшей — Татьяне Пискаревой 68 лет. Женщина родом из Прохоровского района.

15 человек, включённых в список террористов и экстремистов, из Белгорода. По одному — из Губкина (Александр Былин 78-го года рождения), Старого (Дмитрий Кудрин 2006 года) и Нового Оскола (Сергей Шаталов 92-го года) и Алексеевки (Александр Лемешко 73-го года рождения).

Из Шебекинского округа один — Николай Кунцов 94 года рождения. Два человека — из посёлка Волоконовка: Никита Турлаев 2005 года рождения и 22-летний Павел Подерягин. Его тёзка по фамилии и отчеству из города Валуйки — Дмитрий Подерягин 96-го года. Ещё один попавший в список — житель Валуек Владимир Некрасов, ему 50 лет, и два жителя Валуйского округа — Юрий Ярошенко (1976) из посёлка Уразово и Мирослав Нежильченко (2003) из посёлка Дальний.

Двое экстремистов или террористов из Чернянского района: Максим Степанов и Сергей Чепрасов 1989 и 1990 годов рождения соответственно.

26-летния Юлия Третьякова попала в список из посёлка Ракитное. Есть и один житель Ракитянского района — Иван Фокин, которому в этом году исполнится 29 лет.

У двоих человек в списке местом жительства указана только Белгородская область. Это 28-летний Константин Бондарев и Яна Данилова 1978 года рождения.

В список лиц, признанных экстремистами или террористами в Белгороде, входят:

  • Антон Галэта
  • Владислав Дьяков
  • Герман Евдокимов
  • Георгий Зеленин
  • Олеся Кривцова
  • Алексей Мигалев
  • Василий Павлов
  • Роман Петров
  • Борис Прасол
  • Дмитрий Санин
  • Роман Стригунков
  • Кристина Тихонова
  • Александр Турьянский
  • Ульперханум Хасбулатовна
  • Владислав Цуркин*

* — все упомянутые в тексте люди признаны экстремистами или/и террористами

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Террористы#Росфинмониторинг#Экстремисты
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