Самому молодому попавшему в список экстремистов белгородцу нет и 18 лет

Из Шебекинского округа один — Николай Кунцов 94 года рождения. Два человека — из посёлка Волоконовка: Никита Турлаев 2005 года рождения и 22-летний Павел Подерягин. Его тёзка по фамилии и отчеству из города Валуйки — Дмитрий Подерягин 96-го года. Ещё один попавший в список — житель Валуек Владимир Некрасов, ему 50 лет, и два жителя Валуйского округа — Юрий Ярошенко (1976) из посёлка Уразово и Мирослав Нежильченко (2003) из посёлка Дальний.