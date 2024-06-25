Самому молодому попавшему в список экстремистов белгородцу нет и 18 лет

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
33 жителя Белгородской области входят в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Самому младшему из них 18 лет будет только в сентябре 2024 года. Это Дмитрий Кудрин из Старого Оскола. А самой старшей — Татьяне Пискаревой 68 лет. Женщина родом из Прохоровского района.
15 человек, включённых в список террористов и экстремистов, из Белгорода. По одному — из Губкина (Александр Былин 78-го года рождения), Старого (Дмитрий Кудрин 2006 года) и Нового Оскола (Сергей Шаталов 92-го года) и Алексеевки (Александр Лемешко 73-го года рождения).
Из Шебекинского округа один — Николай Кунцов 94 года рождения. Два человека — из посёлка Волоконовка: Никита Турлаев 2005 года рождения и 22-летний Павел Подерягин. Его тёзка по фамилии и отчеству из города Валуйки — Дмитрий Подерягин 96-го года. Ещё один попавший в список — житель Валуек Владимир Некрасов, ему 50 лет, и два жителя Валуйского округа — Юрий Ярошенко (1976) из посёлка Уразово и Мирослав Нежильченко (2003) из посёлка Дальний.
Двое экстремистов или террористов из Чернянского района: Максим Степанов и Сергей Чепрасов 1989 и 1990 годов рождения соответственно.
26-летния Юлия Третьякова попала в список из посёлка Ракитное. Есть и один житель Ракитянского района — Иван Фокин, которому в этом году исполнится 29 лет.
У двоих человек в списке местом жительства указана только Белгородская область. Это 28-летний Константин Бондарев и Яна Данилова 1978 года рождения.
В список лиц, признанных экстремистами или террористами в Белгороде, входят:
* — все упомянутые в тексте люди признаны экстремистами или/и террористами