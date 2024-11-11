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Posted 11 ноября, 11:43

Published 11 ноября, 11:43

Modified 11 ноября, 11:45

Updated 11 ноября, 11:45

Белгородская область вновь попала под обстрел

Утечка газа и не только: что известно о последствиях обстрела Белгородской области

11 ноября 2024, 11:43
Фото: bel.ru. Белгородская область вновь попала под обстрел

ВСУ атаковали Шебекино и Архангельское в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Белгородская область попала под обстрел ВСУ. Вновь досталось Шебекинскому муниципальному округу. Обошлось без пострадавших, но есть последствия в Шебекино и селе Архангельское, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино после обстрела повреждены окна в трёх частных домах и одной надворной постройке. Осколки снаряда посекли три припаркованных легковых автомобиля.

В Архангельском последствий больше. Кроме выбитых окон и посечённых фасадов и заборов в ещё трёх домах, в одном перебило газовую трубу. Произошла утечка газа, но её уже ликвидировали.

Также в селе повреждена линия электропередачи. Пока аварийные службы не могут приступить к ремонтным работам. Они сделают это после с согласования с Министерством обороны РФ.

Погибший и пострадавшие: что известно о субботних атаках на Белгородскую область?
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