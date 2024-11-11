Утечка газа и не только: что известно о последствиях обстрела Белгородской области

Posted 11 ноября, 11:43
Published 11 ноября, 11:43
Modified 11 ноября, 11:45
Updated 11 ноября, 11:45
В Шебекино после обстрела повреждены окна в трёх частных домах и одной надворной постройке. Осколки снаряда посекли три припаркованных легковых автомобиля.
В Архангельском последствий больше. Кроме выбитых окон и посечённых фасадов и заборов в ещё трёх домах, в одном перебило газовую трубу. Произошла утечка газа, но её уже ликвидировали.
Также в селе повреждена линия электропередачи. Пока аварийные службы не могут приступить к ремонтным работам. Они сделают это после с согласования с Министерством обороны РФ.