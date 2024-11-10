Одна женщина пострадала при массированной атаке БПЛА на Подмосковье

Posted 10 ноября, 08:28
Published 10 ноября, 08:28
Modified 10 ноября, 08:30
Updated 10 ноября, 08:30
Подмосковье подверглось массовой атаке БПЛА утром 10 ноября. За начало дня в Домодедово, Раменском и Коломне сбили примерно 32 беспилотника. Первые заметили над регионом около восьми часов утра.
Одна мирная жительница пострадала в результате падения обломков. У 52-летней женщины диагностировали ожоги лица, шеи и рук. Её госпитализировали. Есть ли ещё пострадавшие, пока не известно.
Также на время действия в Подмосковье опасности атаки БПЛА все аэропорты вводили временные ограничения на приём и отправку самолётов. В настоящее время в Раменском и Жуковском ограничения сняты.