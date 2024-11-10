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Posted 10 ноября, 08:28

Published 10 ноября, 08:28

Modified 10 ноября, 08:30

Updated 10 ноября, 08:30

Одна женщина пострадала при массированной атаке БПЛА на Подмосковье

Одна женщина пострадала при массированной атаке БПЛА на Подмосковье

10 ноября 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
Украинские дроны массово атаковали Подмосковье: только за полтора часа над тремя населёнными пунктами сбили 32 дрона. Подробности сообщили местные власти.

Подмосковье подверглось массовой атаке БПЛА утром 10 ноября. За начало дня в Домодедово, Раменском и Коломне сбили примерно 32 беспилотника. Первые заметили над регионом около восьми часов утра.

Одна мирная жительница пострадала в результате падения обломков. У 52-летней женщины диагностировали ожоги лица, шеи и рук. Её госпитализировали. Есть ли ещё пострадавшие, пока не известно.

Также на время действия в Подмосковье опасности атаки БПЛА все аэропорты вводили временные ограничения на приём и отправку самолётов. В настоящее время в Раменском и Жуковском ограничения сняты.

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