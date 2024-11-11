Один дом сгорел, второй частично разрушен после атак ВСУ в Белгородской области

Posted 11 ноября, 14:47
Published 11 ноября, 14:47
Modified 11 ноября, 14:49
Updated 11 ноября, 14:49
ВСУ ударили по Октябрьскому в Белгородском районе FPV-дроном. Повреждены два автомобиля. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Ещё два удара пришлись на Шебекинский горокруг. В Новой Таволжанке после прямого попадания пострадал двухквартирный жилой дом. Одна часть разрушена, там же повреждена газовая труба. Во второй части дома пострадали окна, забор и хозпостройки. Помимо этого, удар ощутили четыре соседних дома.
Атаке подвергся и хутор Балки. После удара беспилотника сгорел частный дом.
Напомним, что последствия атак сегодня выявили также в Шебекино и Архангельском.