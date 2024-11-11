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Posted 11 ноября, 14:47

Published 11 ноября, 14:47

Modified 11 ноября, 14:49

Updated 11 ноября, 14:49

Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

Один дом сгорел, второй частично разрушен после атак ВСУ в Белгородской области

11 ноября 2024, 14:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ ударили по трём населённым пунктам в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Атакам подверглись Октябрьский, Новая Таволжанка и хутор Балки. Есть разрушения, повреждён транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ ударили по Октябрьскому в Белгородском районе FPV-дроном. Повреждены два автомобиля. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Ещё два удара пришлись на Шебекинский горокруг. В Новой Таволжанке после прямого попадания пострадал двухквартирный жилой дом. Одна часть разрушена, там же повреждена газовая труба. Во второй части дома пострадали окна, забор и хозпостройки. Помимо этого, удар ощутили четыре соседних дома.

Атаке подвергся и хутор Балки. После удара беспилотника сгорел частный дом.

Напомним, что последствия атак сегодня выявили также в Шебекино и Архангельском.

Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской областиРазрушения после атаки ВСУ в Белгородской области
Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской областиРазрушения после атаки ВСУ в Белгородской области
Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новая таволжанка#Октябрьский#Белгород#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Балки
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