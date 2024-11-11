В Белгороде задерживается появление детсада на месте первого крупного обстрела

Posted 11 ноября, 14:07
Published 11 ноября, 14:07
Modified 11 ноября, 14:07
Updated 11 ноября, 14:07
В правительстве журналистам ответили, что детский сад планируют построить в 2025–2026 годах. Тендер на строительство, которое оценили почти в 14 млн рублей, был опубликован на госзакупках ещё в ноябре прошлого года. Проектирование должны были выполнить до 1 июля.
Но власти сообщили изданию, что проектно-изыскательные работы так и не были завершены. Какими будут площадь и функционал дошкольного учреждения — неизвестно.
На данный момент разработаны архитектурно-градостроительный облик и проект благоустройства прилегающей территории. Строительство будут вести из отечественных материалов.
После трагедии 3 июля 2022 года здесь образовался стихийный мемориал. Память погибших белгородцев решили увековечить, построив детский сад. В его дизайне должны были отразить произошедшие события.
Предполагалось, что дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 мест. Помимо игровых и спален, в здании хотели разместить бассейн, музыкальный и спортивный залы, второй — с выходом на зелёную веранду, холл с зоной ожидания родителей, пищевой блок, учебную зону и галерею.