В Белгороде задерживается появление детсада на месте первого крупного обстрела

В правительстве журналистам ответили, что детский сад планируют построить в 2025–2026 годах. Тендер на строительство, которое оценили почти в 14 млн рублей, был опубликован на госзакупках ещё в ноябре прошлого года. Проектирование должны были выполнить до 1 июля.