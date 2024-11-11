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Posted 11 ноября, 14:07

Published 11 ноября, 14:07

Modified 11 ноября, 14:07

Updated 11 ноября, 14:07

Место строительства детсада на Маяковского

В Белгороде задерживается появление детсада на месте первого крупного обстрела

11 ноября 2024, 14:07
Фото: «Открытый Белгород». Место строительства детсада на Маяковского
Сюжет
Строительство
Два года назад часть ракеты «Точка-У» упала рядом с жилыми домами на улице Маяковского и взорвалась. Погибла целая семья, пострадали люди. На месте трагедии решили построить детский сад, но его возведение задерживается. «Открытый Белгород» выяснил, почему.

В правительстве журналистам ответили, что детский сад планируют построить в 2025–2026 годах. Тендер на строительство, которое оценили почти в 14 млн рублей, был опубликован на госзакупках ещё в ноябре прошлого года. Проектирование должны были выполнить до 1 июля.

Но власти сообщили изданию, что проектно-изыскательные работы так и не были завершены. Какими будут площадь и функционал дошкольного учреждения — неизвестно.

На данный момент разработаны архитектурно-градостроительный облик и проект благоустройства прилегающей территории. Строительство будут вести из отечественных материалов.

После трагедии 3 июля 2022 года здесь образовался стихийный мемориал. Память погибших белгородцев решили увековечить, построив детский сад. В его дизайне должны были отразить произошедшие события.

Предполагалось, что дошкольное учреждение будет рассчитано на 150 мест. Помимо игровых и спален, в здании хотели разместить бассейн, музыкальный и спортивный залы, второй — с выходом на зелёную веранду, холл с зоной ожидания родителей, пищевой блок, учебную зону и галерею.

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