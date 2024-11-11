Белгородцы решаются стать родителями позже, чем остальные россияне

Posted 11 ноября, 09:03
Published 11 ноября, 09:03
Modified 11 ноября, 09:03
Updated 11 ноября, 09:03
Осенью 2024 года в Белгородской области родилось 1533 ребёнка. Лидируют среди новорождённых мальчики — их 814.
Женщины и мужчины становились родителями в основном в возрасте от 30 до 34 лет. Это выше, чем средний возраст по стране, но далеко не предел.
В сентябре и октябре стали мамами 70 женщин в возрасте старше 40 лет. А папами — 17 мужчин, достигших возраста 50 лет, и один мужчина, которому исполнилось 60 лет.
Самыми популярными именами для девочек в России сейчас являются Ева, Анна, Мария и Виктория, а для мальчиков — Александр, Артём, Матвей и Максим. С полным списком редких имён можно ознакомиться здесь.
Недавно, например, в Белгородской области родился мальчик с необычным и красивым именем Альтаир.