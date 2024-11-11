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Posted 11 ноября, 09:03

Published 11 ноября, 09:03

Modified 11 ноября, 09:03

Updated 11 ноября, 09:03

Среди осенних новорождённых больше мальчиков, чем девочек

Белгородцы решаются стать родителями позже, чем остальные россияне

11 ноября 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney. Среди осенних новорождённых больше мальчиков, чем девочек

С начала осени в Белгородской области родилось 1533 ребёнка

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Новости Белгорода
Больше на свет появилось мальчиков — 814 малышей, девочек соответственно 719, уточнила начальник управления регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко. А что со статистикой по родителям?

Осенью 2024 года в Белгородской области родилось 1533 ребёнка. Лидируют среди новорождённых мальчики — их 814.

Женщины и мужчины становились родителями в основном в возрасте от 30 до 34 лет. Это выше, чем средний возраст по стране, но далеко не предел.

В сентябре и октябре стали мамами 70 женщин в возрасте старше 40 лет. А папами — 17 мужчин, достигших возраста 50 лет, и один мужчина, которому исполнилось 60 лет.

Самыми популярными именами для девочек в России сейчас являются Ева, Анна, Мария и Виктория, а для мальчиков — Александр, Артём, Матвей и Максим. С полным списком редких имён можно ознакомиться здесь.

Недавно, например, в Белгородской области родился мальчик с необычным и красивым именем Альтаир.

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