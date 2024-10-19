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Posted 19 октября, 07:32

Published 19 октября, 07:32

Modified 19 октября, 07:34

Updated 19 октября, 07:34

В белгородском ЗАГСе представили статистику по мужчинам в преддверии Дня отца

Во сколько лет белгородские мужчины чаще всего становятся отцами?

19 октября 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском ЗАГСе представили статистику по мужчинам в преддверии Дня отца

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. В преддверии праздника в региональном управлении ЗАГС поделились статистикой, которая касается мужчин-отцов.

День отца — праздник относительно молодой. Согласно указу президента России, с 2021 года он отмечается в третье воскресенье октября. В 2024 году эта дата приходится на 20 октября.

Анализ в Белгородской области за последние три года показал, что средний возраст отцов составлял 30-34 года. Самый старший зарегистрированный отец в текущем году проживает в Белгородском районе. Он достиг возраста 64 лет.

В ЗАГСе добавили, что белгородцы проявляют интерес к парным сочетаниям имени и отчества, передавая детям имена их отцов. В текущем году в области зафиксировали рождение детей с такими парными именами и отчествами: Михаил Михайлович, Дмитрий Дмитриевич, Артём Артёмович, Мурад Мурадович, Евгений Евгеньевич, Красимир Красимирович, Владислава Владиславовна.

Особой популярностью пользовалось имя Александр, которое было присвоено как минимум двум десяткам мальчиков и девочек с отчествами Александр Александрович и Александра Александровна соответственно.

Ранее журналисты Бел.Ру собрали воедино самое важное, что нужно знать о Дне отца. Подробности — по ссылке.



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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Статистика#Россия#Имена#Возраст#Белгород#День отца#Отцы
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