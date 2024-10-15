День отца: когда отмечаем и что дарим?

Posted 15 октября, 05:03
Published 15 октября, 05:03
Modified 15 октября, 05:03
Updated 15 октября, 05:03
В Российской Федерации День отца принято отмечать в третье воскресенье октября — именно эта дата признана официальной и утверждена Указом президента от 4 октября 2021 года. В этом году праздник выпадает на 20-е число.
Однако в некоторых российских регионах торжество отмечают в другую дату: например, в Алтайском крае в последнее воскресенье апреля, а в Волгограде — 1 ноября.
В других странах этот праздник тоже отмечают, но совсем в другие даты. Так, в большинстве стран День отца отмечается в третье воскресенье июня, однако по всему миру даты всё же очень разнообразные и по итогу торжество отмечают круглый год.
На самом деле, отмечать День отца пришло на ум женщине. Случилось это ещё в 1909 году во время празднования Дня матери: жительница Вашингтона вдруг задумалась, почему аналогичного праздника нет и для мужчин, которые занимают не последнюю роль в воспитании детей. Особенное уважение к папе у американки сложилось, поскольку её вместе с братьями и сёстрами после смерти матери воспитывал только отец.
После того, как такая мысль пришла ей в голову, женщина начала действовать: она создала петицию и расписала, почему создание такого праздника крайне важно. Местным жителям такая идея понравилась, поэтому уже спустя время они устроили празднование: планировалось отметить 5 июня, в день рождения отца американки, но из-за задержки в подготовке мероприятие перенесли на 19 июня. Спустя годы, в 1966 году, праздник утвердили и День отца многие страны начали отмечать в третье воскресенье лета.
В России официальный характер праздник приобрёл только три года назад, когда глава страны Владимир Путин подписал соответствующий указ. «Думать» же об утверждении праздника президент начал ещё в 2008 году, когда отмечался Год семьи. Однако в год его утверждения праздник уже официально отмечали 28 регионов РФ, включая, например, Курскую и Липецкую области.
Первые праздничные мероприятия в стране начали устраивать примерно десять лет назад: тогда в Москве прошёл первый фестиваль «Папа Фест». Также в этот день устраиваются квесты, а многодетным отцам вручают денежные премии.
Выбирать подарок для родителей всегда сложно, поскольку к своему возрасту многие уже приобрели относительно недорогие предметы, которые хотели. Порадовать же отца ещё труднее: для них важнее любовь и внимание детей, нежели материальные вещи. К тому же угодить им не так-то просто: мечтают они в основном по-крупному. Однако не всё так безнадёжно: редакция Бел.Ру подготовила несколько вариантов презентов в разной ценовой категории, которые могут порадовать всех отцов.
Если ваш родитель всегда следит за временем, то ему подойдут как часы с удобным циферблатом и влагозащитой, так и фитнес-браслет. Последнее подойдёт для худеющих отцов, чтобы можно было отслеживать потраченные за сутки калории.
Для тех мужчин, которые любят проводить время в гараже, в походах и в других тёмных местах, отлично подойдёт налобный фонарик или же большой и качественный фонарик. Для путешественников также можно приобрести надёжный чемодан, вместительную палатку или бинокль.
Любителям готовки подойдёт термометр для мяса, который позволит жарить идеальные стейки. Стоят они недорого — до 2 тысяч рублей. Если же такой вариант подарка на ваш взгляд слишком дешёвый, можно в дополнение приобрести электрогриль или набор для барбекю.
С заботой о здоровье можно подобрать комфортные ортопедические тапки или подушку, приобрести массажёр для определённой части тела, тёплый халат или ирригатор. Не стоит забывать и о стандартных нужных вещах: например, о зонте, шапке, мультитуле или о поясной сумке.
Если же хочется сделать памятный подарок, то отлично подойдёт альбом с семейными фотографиями.
Не менее важным торжеством, чья виновница подала идею празднования Дня отца, является и День матери. В России его начали отмечать на 23 года раньше, чем праздник пап, — в 1998 году. Официальной датой в РФ является последнее воскресенье ноября. В этом году мам нужно будет поздравлять 24 ноября.
В то же время во многих странах предпочитают поздравлять женщин во второе воскресенье мая.