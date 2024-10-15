bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 05:03

Published 15 октября, 05:03

Modified 15 октября, 05:03

Updated 15 октября, 05:03

День отца в Росси официально отмечают не так давно

День отца: когда отмечаем и что дарим?

15 октября 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney
День отца в Росси официально отмечают не так давно
Сюжет
Праздник
Уже в это воскресенье, 20 октября, в России будут праздновать День отца. Откуда пришёл этот праздник, как закрепился и что можно подарить виновнику торжества? Самое важное о празднике читайте в материале Бел.Ру.

День отца: когда отмечают в России и в мире

В Российской Федерации День отца принято отмечать в третье воскресенье октября — именно эта дата признана официальной и утверждена Указом президента от 4 октября 2021 года. В этом году праздник выпадает на 20-е число.

Однако в некоторых российских регионах торжество отмечают в другую дату: например, в Алтайском крае в последнее воскресенье апреля, а в Волгограде — 1 ноября.

В других странах этот праздник тоже отмечают, но совсем в другие даты. Так, в большинстве стран День отца отмечается в третье воскресенье июня, однако по всему миру даты всё же очень разнообразные и по итогу торжество отмечают круглый год.

В России отмечают первый официальный День отца
Узнать подробнее

История праздника

На самом деле, отмечать День отца пришло на ум женщине. Случилось это ещё в 1909 году во время празднования Дня матери: жительница Вашингтона вдруг задумалась, почему аналогичного праздника нет и для мужчин, которые занимают не последнюю роль в воспитании детей. Особенное уважение к папе у американки сложилось, поскольку её вместе с братьями и сёстрами после смерти матери воспитывал только отец.

После того, как такая мысль пришла ей в голову, женщина начала действовать: она создала петицию и расписала, почему создание такого праздника крайне важно. Местным жителям такая идея понравилась, поэтому уже спустя время они устроили празднование: планировалось отметить 5 июня, в день рождения отца американки, но из-за задержки в подготовке мероприятие перенесли на 19 июня. Спустя годы, в 1966 году, праздник утвердили и День отца многие страны начали отмечать в третье воскресенье лета.

В России официальный характер праздник приобрёл только три года назад, когда глава страны Владимир Путин подписал соответствующий указ. «Думать» же об утверждении праздника президент начал ещё в 2008 году, когда отмечался Год семьи. Однако в год его утверждения праздник уже официально отмечали 28 регионов РФ, включая, например, Курскую и Липецкую области.

Первые праздничные мероприятия в стране начали устраивать примерно десять лет назад: тогда в Москве прошёл первый фестиваль «Папа Фест». Также в этот день устраиваются квесты, а многодетным отцам вручают денежные премии.

Для многих детей отец остаётся главной опорой и поддержкой в жизниДля многих детей отец остаётся главной опорой и поддержкой в жизни
Для многих детей отец остаётся главной опорой и поддержкой в жизни. Фото: Изображение Midjourney

Что подарить в День отца?

Выбирать подарок для родителей всегда сложно, поскольку к своему возрасту многие уже приобрели относительно недорогие предметы, которые хотели. Порадовать же отца ещё труднее: для них важнее любовь и внимание детей, нежели материальные вещи. К тому же угодить им не так-то просто: мечтают они в основном по-крупному. Однако не всё так безнадёжно: редакция Бел.Ру подготовила несколько вариантов презентов в разной ценовой категории, которые могут порадовать всех отцов.

Если ваш родитель всегда следит за временем, то ему подойдут как часы с удобным циферблатом и влагозащитой, так и фитнес-браслет. Последнее подойдёт для худеющих отцов, чтобы можно было отслеживать потраченные за сутки калории.

Для тех мужчин, которые любят проводить время в гараже, в походах и в других тёмных местах, отлично подойдёт налобный фонарик или же большой и качественный фонарик. Для путешественников также можно приобрести надёжный чемодан, вместительную палатку или бинокль.

Любителям готовки подойдёт термометр для мяса, который позволит жарить идеальные стейки. Стоят они недорого — до 2 тысяч рублей. Если же такой вариант подарка на ваш взгляд слишком дешёвый, можно в дополнение приобрести электрогриль или набор для барбекю.

С заботой о здоровье можно подобрать комфортные ортопедические тапки или подушку, приобрести массажёр для определённой части тела, тёплый халат или ирригатор. Не стоит забывать и о стандартных нужных вещах: например, о зонте, шапке, мультитуле или о поясной сумке.

Если же хочется сделать памятный подарок, то отлично подойдёт альбом с семейными фотографиями.

Качественные часы подойдут отцам с собственным бизнесом или мужчинам-трудоголикамКачественные часы подойдут отцам с собственным бизнесом или мужчинам-трудоголикам
Качественные часы подойдут отцам с собственным бизнесом или мужчинам-трудоголикам. Фото: Изображение Midjourney

А когда отмечается День матери?

Не менее важным торжеством, чья виновница подала идею празднования Дня отца, является и День матери. В России его начали отмечать на 23 года раньше, чем праздник пап, — в 1998 году. Официальной датой в РФ является последнее воскресенье ноября. В этом году мам нужно будет поздравлять 24 ноября.

В то же время во многих странах предпочитают поздравлять женщин во второе воскресенье мая.

День учителя: история праздника, когда отмечается и будет ли сокращённый учебный день
Узнать подробнее
Читайте также:
У белгородцев будет больше шансов уехать в Москву на новогодние каникулыДень воспитателя: сколько белгородских педагогов занимаются дошкольным образованием?Всемирный день без автомобиля: когда отмечают и как праздник связан с Белгородом
#Александра Склярова#Общество#Подарки#Праздник#День матери#Россия#День отца#Все материалы авторов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика