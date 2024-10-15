День отца: когда отмечаем и что дарим?

Выбирать подарок для родителей всегда сложно, поскольку к своему возрасту многие уже приобрели относительно недорогие предметы, которые хотели. Порадовать же отца ещё труднее: для них важнее любовь и внимание детей, нежели материальные вещи. К тому же угодить им не так-то просто: мечтают они в основном по-крупному. Однако не всё так безнадёжно: редакция Бел.Ру подготовила несколько вариантов презентов в разной ценовой категории, которые могут порадовать всех отцов.