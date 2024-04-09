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Медаль «Отец солдата»

Воспитали героев: девять белгородцев получили награду «Отец солдата»

9 апреля 2024, 15:49
Фото: «Открытый Белгород»
Медаль «Отец солдата»

Медалью «Отец солдата» удостоили девятерых белгородцев

В регионе продолжают вручать медали отцам, которые вырастили защитников Отечества. Награду «Отец солдата» получили уже девять белгородцев, сообщили журналистам «Открытого Белгорода» в общественном движении «Отцы России».

Медаль «Отец солдата» присвоили уже девятерым белгородцам. Однако денежного вознаграждения в рамках вручения награды не предусмотрено.

Медаль вручают родителям участников СВО, которые проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм в ходе специальной военной операции. На лицевой стороне изображены отец и сын, на оборотной отчеканены слова «За воспитание защитника Отечества».

Всего в России такой медали удостоены более тысячи человек.

Напомним, что в феврале 2024 года такую награду получил житель Белгородского района. Его сын Денис Челапенко погиб в зоне СВО.

«Отец солдата»: белгородца наградили за проявленное его сыном мужество в зоне СВО
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Медаль#Награды#Белгород#СВО#Александра Склярова#Отец солдата
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