Воспитали героев: девять белгородцев получили награду «Отец солдата»

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Медаль «Отец солдата» присвоили уже девятерым белгородцам. Однако денежного вознаграждения в рамках вручения награды не предусмотрено.
Медаль вручают родителям участников СВО, которые проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм в ходе специальной военной операции. На лицевой стороне изображены отец и сын, на оборотной отчеканены слова «За воспитание защитника Отечества».
Всего в России такой медали удостоены более тысячи человек.
Напомним, что в феврале 2024 года такую награду получил житель Белгородского района. Его сын Денис Челапенко погиб в зоне СВО.