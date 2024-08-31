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Published Сегодня, 17:11

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Осколок залетел семье в квартиру.

Отец пострадавшей при обстреле Белгорода 14-летней девочки рассказал, как всё было

31 августа 2024, 17:11
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
Осколок залетел семье в квартиру.

Отец раненной при обстреле Белгорода девочки показал последствия в квартире

В результате серьёзной атаки на Белгород 30 августа пострадали семь детей. Отец одной из раненых девочек сообщил журналистке Бел.Ру, что дочка в момент прилёта неподалёку гуляла на улице с мамой. Последствия есть и у них в квартире.
Сюжет
Пожар

Вечером в пятницу Белгород впервые за долгое время попал под ковровый обстрел. Большая часть атаки пришлась на район Харьковской горы. Погибли пять человек, пострадали ещё 46, среди них — семь детей. Разрушения есть в Дубовом, в районе ТЦ «Сити Молл», улицах Щорса и Есенина. Сотрудники Белгорблагоустройства уже занимаются ликвидацией последствий.

Один из прилётов пришёлся на район таунхаусов на Благодатной. В двух домах возник пожар, позже огонь перекинулся на соседние. Здесь же пострадали несколько несовершеннолетних, в том числе 14-летняя девочка.

Её отец Сергей в момент атаки на город был у себя на кухне, пил чай. Осколок разбил окно и попал в новый холодильник. Его семья купила буквально неделю назад. Сам Сергей не пострадал. По полу в квартире разбросало стекло. Снаружи дома пострадал фасад, двор усыпало плиткой.

Дочка гуляла с подругами на улице, рядом была её мама. Девочку ранило в ногу, скорая увезла её в больницу. Как чувствует себя ребёнок сейчас — неизвестно. Губернатор сообщал, что один из пострадавших детей находится в тяжёлом состоянии.

Комментарий мужчины в пострадавшей квартире.
Видео: bel.ru
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