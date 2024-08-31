Отец пострадавшей при обстреле Белгорода 14-летней девочки рассказал, как всё было

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Вечером в пятницу Белгород впервые за долгое время попал под ковровый обстрел. Большая часть атаки пришлась на район Харьковской горы. Погибли пять человек, пострадали ещё 46, среди них — семь детей. Разрушения есть в Дубовом, в районе ТЦ «Сити Молл», улицах Щорса и Есенина. Сотрудники Белгорблагоустройства уже занимаются ликвидацией последствий.
Один из прилётов пришёлся на район таунхаусов на Благодатной. В двух домах возник пожар, позже огонь перекинулся на соседние. Здесь же пострадали несколько несовершеннолетних, в том числе 14-летняя девочка.
Её отец Сергей в момент атаки на город был у себя на кухне, пил чай. Осколок разбил окно и попал в новый холодильник. Его семья купила буквально неделю назад. Сам Сергей не пострадал. По полу в квартире разбросало стекло. Снаружи дома пострадал фасад, двор усыпало плиткой.
Дочка гуляла с подругами на улице, рядом была её мама. Девочку ранило в ногу, скорая увезла её в больницу. Как чувствует себя ребёнок сейчас — неизвестно. Губернатор сообщал, что один из пострадавших детей находится в тяжёлом состоянии.