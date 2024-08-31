Отец пострадавшей при обстреле Белгорода 14-летней девочки рассказал, как всё было

Вечером в пятницу Белгород впервые за долгое время попал под ковровый обстрел. Большая часть атаки пришлась на район Харьковской горы. Погибли пять человек, пострадали ещё 46, среди них — семь детей. Разрушения есть в Дубовом, в районе ТЦ «Сити Молл», улицах Щорса и Есенина. Сотрудники Белгорблагоустройства уже занимаются ликвидацией последствий.