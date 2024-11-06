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Posted 6 ноября, 13:03

Published 6 ноября, 13:03

Modified 6 ноября, 13:05

Updated 6 ноября, 13:05

Юбиляры

Как они друг друга терпят? Больше тысячи белгородских пар отметили «золотую» свадьбу

6 ноября 2024, 13:03
Фото: страница Татьяны Слюсаренко. Юбиляры

Одна белгородская пара отметила в этом году «благодатную» свадьбу

Сюжет
Семья
В 2024 году в Белгородской области поздравили 1188 пар — с «Золотой» свадьбой (50 лет брака), 116 с «Бриллиантовой» свадьбой (60 лет брака) и одну — с «Благодатной» свадьбой (70 лет брака). Глава ЗАГСа Татьяна Слюсаренко рассказала, где юбиляров оказалось больше всего.

«Золотых» юбиляров чаще всего чествовали в Старооскольском городском округе — 205, Белгороде — 161, и Белгородском районе — 133 пар.

Наибольшее количество поздравлений с «бриллиантовой» свадьбой организовали в управлениях ЗАГС Белгорода — 24, Старооскольского городского округа — 19 и отдела ЗАГС Алексеевского муниципального округа — 14.

Слюсаренко уточнила, если кто-то желает сообщить о том, что его родители, бабушки и дедушки, знакомые или соседи отметили свадебный юбилей, они могут сообщить об этом в главное управление ЗАГСа по Белгородской области или по месту жительства.

ЮбилярыЮбиляры
ЮбилярыЮбиляры
ЮбилярыЮбиляры
ЮбилярыЮбиляры
ЮбилярыЮбиляры
ЮбилярыЮбиляры
ЮбилярыЮбиляры
ЮбилярыЮбиляры
Юбиляры. Фото: страница Татьяны Слюсаренко
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Юбилей#Поздравление#Брак#Загс#Семья
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