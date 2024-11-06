Как они друг друга терпят? Больше тысячи белгородских пар отметили «золотую» свадьбу

Posted 6 ноября, 13:03
Published 6 ноября, 13:03
Modified 6 ноября, 13:05
Updated 6 ноября, 13:05
«Золотых» юбиляров чаще всего чествовали в Старооскольском городском округе — 205, Белгороде — 161, и Белгородском районе — 133 пар.
Наибольшее количество поздравлений с «бриллиантовой» свадьбой организовали в управлениях ЗАГС Белгорода — 24, Старооскольского городского округа — 19 и отдела ЗАГС Алексеевского муниципального округа — 14.
Слюсаренко уточнила, если кто-то желает сообщить о том, что его родители, бабушки и дедушки, знакомые или соседи отметили свадебный юбилей, они могут сообщить об этом в главное управление ЗАГСа по Белгородской области или по месту жительства.