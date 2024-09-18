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Posted 18 сентября, 07:25

Published 18 сентября, 07:25

Modified 18 сентября, 07:25

Updated 18 сентября, 07:25

Иногда люди находят своё счастье один раз и остаются с ним на всю жизнь

Четыре белгородские пары получили денежную выплату к 70-летней годовщине брака

18 сентября 2024, 07:25
Фото: Изображение Midjourney
Иногда люди находят своё счастье один раз и остаются с ним на всю жизнь

В Белгородской области 1705 супружеских пар получили выплаты к юбилею свадьбы

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Новости Белгорода
Супруги, у которых близится юбилей с даты бракосочетания, могут получить выплаты. Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области, сообщила о единовременных денежных выплатах для пар, которые провели в браке 50, 60 и 70 лет.

Почти 1,6 тысячи супружеских пар получили выплату в размере 10 тыс. рублей к золотой свадьбе. Об этом рассказала Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда области.

Ещё 153 пары, которые отметили 60 лет совместной жизни, получили по 15 тысяч рублей.

И четыре пары, отметившие 70-летний юбилей со дня регистрации брака, получили по 20 тысяч рублей.

С начала года около 18 млн рублей было выделено на единовременные денежные выплаты супружеским парам к юбилею совместной жизни.

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