Четыре белгородские пары получили денежную выплату к 70-летней годовщине брака

В Белгородской области 1705 супружеских пар получили выплаты к юбилею свадьбы

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Супруги, у которых близится юбилей с даты бракосочетания, могут получить выплаты. Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области, сообщила о единовременных денежных выплатах для пар, которые провели в браке 50, 60 и 70 лет.