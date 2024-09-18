Четыре белгородские пары получили денежную выплату к 70-летней годовщине брака

Posted 18 сентября, 07:25
Published 18 сентября, 07:25
Modified 18 сентября, 07:25
Updated 18 сентября, 07:25
Почти 1,6 тысячи супружеских пар получили выплату в размере 10 тыс. рублей к золотой свадьбе. Об этом рассказала Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда области.
Ещё 153 пары, которые отметили 60 лет совместной жизни, получили по 15 тысяч рублей.
И четыре пары, отметившие 70-летний юбилей со дня регистрации брака, получили по 20 тысяч рублей.
С начала года около 18 млн рублей было выделено на единовременные денежные выплаты супружеским парам к юбилею совместной жизни.