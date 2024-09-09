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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Статистика разводов в России печальная.

Россиян хотят обязать мириться при расторжении брака

9 сентября 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
Статистика разводов в России печальная.
Инициатива обсуждается в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», пояснили в ведомстве «Коммерсанту». Прошлый подобный закон оказался нерабочим, а количество разводов растёт.
Сюжет
Госдума

Министерство юстиции РФ планирует ввести обязательную досудебную процедуру примирения при расторжении брака. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

Вопрос введения подобной обязательной процедуры обсуждался неоднократно в Госдуме и на других общественных площадках. В том числе потому, что действующий закон о медиации оказался нерабочим — он попросту не пользуется спросом из-за добровольного характера и платного участия.

В ходе новой процедуры супруги также смогут договориться о будущем месте жительства детей, разделе имущества и выплате алиментов.

По данным Росстата, в 2023 году расторгли брачные отношения 683 796 пар, а годом ранее — 682 850 пар. При этом в прошлом году было заключено 945 995 браков, а в 2022 — 1 053 756. Власти считают, что введение обязательной процедуры примирения поможет остановить рост количества разводов.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Госдума#Брак#Россия#Развод#Законодательство#Семья#Примирение
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