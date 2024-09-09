Россиян хотят обязать мириться при расторжении брака

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Министерство юстиции РФ планирует ввести обязательную досудебную процедуру примирения при расторжении брака. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.
Вопрос введения подобной обязательной процедуры обсуждался неоднократно в Госдуме и на других общественных площадках. В том числе потому, что действующий закон о медиации оказался нерабочим — он попросту не пользуется спросом из-за добровольного характера и платного участия.
В ходе новой процедуры супруги также смогут договориться о будущем месте жительства детей, разделе имущества и выплате алиментов.
По данным Росстата, в 2023 году расторгли брачные отношения 683 796 пар, а годом ранее — 682 850 пар. При этом в прошлом году было заключено 945 995 браков, а в 2022 — 1 053 756. Власти считают, что введение обязательной процедуры примирения поможет остановить рост количества разводов.