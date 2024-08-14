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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Белгородской области с начала года также увеличилась младенческая смертность

Белгородцы стали чаще умирать, но реже разводиться

14 августа 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области с начала года также увеличилась младенческая смертность

Росстат рассказал о демографической ситуации в Белгородской области

Федеральная служба статистики сообщила о демографических изменениях в первой половине 2024 года. Было зарегистрировано меньше браков и разводов, а также снизился уровень рождаемости. Кроме того, специалисты отмечают рост числа умерших и повышение уровня младенческой смертности.

В Белгородской области за январь — май 2024 года зарегистрировано 2435 браков, что на 300 меньше, чем в прошлом году. Разводов тоже стало меньше — их количество составило 2407, почти на 200 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также уменьшилось число новорождённых в Белгородской области. За первые полгода 2024-го родилось 3710 детей, а за тот же период 2023-го — 4182. А вот умерших, наоборот, стало больше — 9022 человека за указанный период 2024 года против 8711 человек в 2023 году.

Особо тревожная статистика по младенческой смертности: в регионе за первые шесть месяцев 2024 года умерло 19 малышей в возрасте до одного года, тогда как в прошлом году эта цифра составила 14.

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