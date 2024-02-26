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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Дети

Вместо детей в школе — ФАП: Гладков заявил, что в регионе нужно повышать рождаемость

26 февраля 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Вячеслав Гладков: Наша задача — увеличивать рождаемость, детей не хватает

На совещании правительства главы двух муниципалитетов рассказали о поддержке многодетных семей. Губернатор отметил, что рождаемость всё равно нужно увеличивать.
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Дети

В ходе еженедельного совещания правительства о количестве многодетных семей и поддержке для них отчитались мэр Белгорода и глава Белгородского района.

В Белгородском районе на сегодня проживают 2717 многодетных семей, в которых почти девять тысяч детей. Из них в 21 семье воспитывается семь и более детей. В Белгороде многодетных с тремя и более детьми — 2755 семей.

По мнению губернатора Гладкова, этого мало. Он напомнил главам о договорённости по планам повышения рождаемости на 2024 год.

«Наша задача — это увеличивать рождаемость и создавать условия для увеличения рождаемости. Детей не хватает. Школы и детские сады строим, а приезжаешь в некоторые школы огромные на 300-400 человек, а у нас приходится в них размещать детские сады, ФАПы, администрации районов. Потому что просто нет детей», — подчеркнул губернатор.
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#Белгородская область#Белгородский район#Дети#Рождаемость#Многодетные семьи#Новости Белгорода#Поддержка#Детские сады#Белгород#Екатерина Никулина
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