Вместо детей в школе — ФАП: Гладков заявил, что в регионе нужно повышать рождаемость

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В ходе еженедельного совещания правительства о количестве многодетных семей и поддержке для них отчитались мэр Белгорода и глава Белгородского района.
В Белгородском районе на сегодня проживают 2717 многодетных семей, в которых почти девять тысяч детей. Из них в 21 семье воспитывается семь и более детей. В Белгороде многодетных с тремя и более детьми — 2755 семей.
По мнению губернатора Гладкова, этого мало. Он напомнил главам о договорённости по планам повышения рождаемости на 2024 год.
«Наша задача — это увеличивать рождаемость и создавать условия для увеличения рождаемости. Детей не хватает. Школы и детские сады строим, а приезжаешь в некоторые школы огромные на 300-400 человек, а у нас приходится в них размещать детские сады, ФАПы, администрации районов. Потому что просто нет детей», — подчеркнул губернатор.