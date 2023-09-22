Ожирение влияет на демографическую ситуацию? Объясняет врач

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Врач рассказал о связи между ожирением и демографической ситуацией в России. президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев заявил, что лишний вес влияет на низкую рождаемость. Избыточная масса тела оказывает воздействие на фертильность как у мужчин, так и у женщин.
На текущий момент в стране лишний вес имеется у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% мужчин и 27,6% женщин, рассказал эксперт «Газете.Ru». Причём ожирение влияет не только на возможность зачатия, но даже на ЭКО и течение беременности. У женщин с избыточной массой тела шанс родить здорового ребёнка на 20% ниже.
На текущий момент самым эффективным методом лечения тяжёлых форм ожирения является бариатрическая операция, пишет издание со ссылкой на слова эксперта. Хациев утверждает, что избыточный вес снижается более чем на 60% в течение 1-1,5 года. У большинства пациентов наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа.