Ожирение влияет на демографическую ситуацию? Объясняет врач

На текущий момент в стране лишний вес имеется у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% мужчин и 27,6% женщин, рассказал эксперт «Газете.Ru». Причём ожирение влияет не только на возможность зачатия, но даже на ЭКО и течение беременности. У женщин с избыточной массой тела шанс родить здорового ребёнка на 20% ниже.