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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Эксперт рассказал о связи ожирения с демографией в России

Ожирение влияет на демографическую ситуацию? Объясняет врач

22 сентября 2023, 12:06
Фото: 1MI

Эксперт рассказал о связи ожирения с демографией в России

Ожирение является одной из причин низкой рождаемости, считает президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. Причём лишний вес влияет на фертильность и мужчин, и женщин. Подробности сообщают «Новые известия».

Врач рассказал о связи между ожирением и демографической ситуацией в России. президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев заявил, что лишний вес влияет на низкую рождаемость. Избыточная масса тела оказывает воздействие на фертильность как у мужчин, так и у женщин.

На текущий момент в стране лишний вес имеется у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% мужчин и 27,6% женщин, рассказал эксперт «Газете.Ru». Причём ожирение влияет не только на возможность зачатия, но даже на ЭКО и течение беременности. У женщин с избыточной массой тела шанс родить здорового ребёнка на 20% ниже.

На текущий момент самым эффективным методом лечения тяжёлых форм ожирения является бариатрическая операция, пишет издание со ссылкой на слова эксперта. Хациев утверждает, что избыточный вес снижается более чем на 60% в течение 1-1,5 года. У большинства пациентов наступает устойчивая ремиссия сахарного диабета второго типа.

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#Медицина#Рождаемость#Врач#Демография#Россия#Наталья Корявых#Ожирение
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