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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Более 30% обратившихся в семейно-консультативные центры пар не разводятся

Юристы, психологи и врачи: кто спасает белгородцев от развода?

24 июля 2024, 11:03
Фото: 1MI

Более 30% обратившихся в семейно-консультативные центры пар не разводятся

Не так давно стало известно, что священники будут работать с белгородцами, которые решили пожениться или развестись. Журналисты Бел.Ру выяснили, какие ещё профилактические меры предпринимаются в регионе для уменьшения количества разводов.

В областном правительстве нам сообщили, что для помощи супругам, которые имеют проблемы в семейной жизни, при органах ЗАГС администраций муниципалитетов Белгородской области с 2002 года работают семейно-консультативные центры (СКЦ).

Для консультирования привлекаются квалифицированные и опытные специалисты заинтересованных ведомств, в том числе: юристы, психологи, врачи, специалисты служб социальной защиты населения, ЗАГС, занятости населения, культуры, по делам молодёжи, образования и по согласованию священнослужители.

Каждый год консультации получают более 2,5 тысячи пар из числа подавших заявление на расторжение брака, в том числе по направлению суда и самостоятельно. И ежегодно более 30% пар, из числа обратившихся, сохраняют семью.

В целом за 2022–2023 год 54,4% пар, из числа подавших заявление о разводе, посетили СКЦ, а 42% пар, из числа подавших заявление и посетивших СКЦ, сохранили семью.

Кроме этого, раз в квартал проводится акция «Разводов нет». За это время специалисты СКЦ индивидуально работали с каждой парой, пришедшей подавать заявление о разводе. В итоге 242 пары отказались подавать такое заявление.

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