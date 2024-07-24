Юристы, психологи и врачи: кто спасает белгородцев от развода?

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В областном правительстве нам сообщили, что для помощи супругам, которые имеют проблемы в семейной жизни, при органах ЗАГС администраций муниципалитетов Белгородской области с 2002 года работают семейно-консультативные центры (СКЦ).
Для консультирования привлекаются квалифицированные и опытные специалисты заинтересованных ведомств, в том числе: юристы, психологи, врачи, специалисты служб социальной защиты населения, ЗАГС, занятости населения, культуры, по делам молодёжи, образования и по согласованию священнослужители.
Каждый год консультации получают более 2,5 тысячи пар из числа подавших заявление на расторжение брака, в том числе по направлению суда и самостоятельно. И ежегодно более 30% пар, из числа обратившихся, сохраняют семью.
В целом за 2022–2023 год 54,4% пар, из числа подавших заявление о разводе, посетили СКЦ, а 42% пар, из числа подавших заявление и посетивших СКЦ, сохранили семью.
Кроме этого, раз в квартал проводится акция «Разводов нет». За это время специалисты СКЦ индивидуально работали с каждой парой, пришедшей подавать заявление о разводе. В итоге 242 пары отказались подавать такое заявление.