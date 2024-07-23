bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Учёт не ведётся: в Белгородской области не считают число разводов семей с детьми

Учёт не ведётся: в Белгородской области не считают число разводов семей с детьми

23 июля 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney
Совет Федерации одобрил закон о повышении с 650 до 5000 рублей госпошлины за расторжение брака без детей. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, сколько подобных браков расторгли в Белгородской области с 2022 года.

Изменения в российской налоговой системе получили одобрение от Совета Федерации. В частности, государственная пошлина за развод супругов без детей увеличилась с 650 до 5000 рублей. Это касается как согласованного сторонами развода, так и случаев, когда процесс осуществляется через судебные инстанции. Стоимость оформления брака не изменилась и составляет 350 рублей. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько семей, у которых нет общих детей, распались в Белгородской области с 2022 года.

Для этого мы направили официальные запросы в Белгородстат и региональное правительство.

В Белгородстате нам сообщили, что подобными сведениями не располагают. А в правительстве отметили, что сведения, которые имеются в распоряжении управления ЗАГС Белгородской области, отражают количество составленных записей актов гражданского состояния, в том числе записей о расторжении брака.

В это количество входят как акты о расторжении брака, так и восстановленные записи актов о заключении брака, составленные ранее и утраченные в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, регистрация актов о расторжении брака производится вне зависимости от места жительства супругов. То есть, составленные акты о разводах в Белгородской области касаются не только жителей области, но и других регионов России, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих за пределами РФ и временно прибывших на территорию области.

Поэтому учёт количества составленных записей о расторжении брака по отдельным категориям граждан управление ЗАГС Белгородской области не ведёт.

Добровольно или принудительно? Как назначают консультацию священника при разводе
Узнать подробнее
Читайте также:
«Разводите там наркоманов!» Белгородцы бьют тревогу из-за подземного переходаКоличество разводов снизилось: что говорит статистика браков в Белгородской области?Много пил, мало получал: названы основные причины разводов
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Брак#Развод#Совет Федерации#Эксклюзив#Журналисты#Белгород#Госпошлина#Налоговая система
Подпишитесь
Для бывшего вице-губернатора Белгородской области запросили восемь лет колонии
Сегодня, 13:36
Спецслужбы предупреждали о возможном теракте в Белгороде полтора месяца назад
Сегодня, 11:40
«Идут полномасштабные боевые действия»: введут ли под Белгородом режим ЧС?
Сегодня, 12:44
Выяснились подробности странного утреннего ЧП под Белгородом
Сегодня, 09:03
Как выглядит мечеть в Белгороде, в которой хотели устроить теракт?
Сегодня, 09:57
Цемзавод задымил? Белгородцы вновь жалуются на выбросы
Сегодня, 13:30