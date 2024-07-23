Учёт не ведётся: в Белгородской области не считают число разводов семей с детьми

Изменения в российской налоговой системе получили одобрение от Совета Федерации. В частности, государственная пошлина за развод супругов без детей увеличилась с 650 до 5000 рублей. Это касается как согласованного сторонами развода, так и случаев, когда процесс осуществляется через судебные инстанции. Стоимость оформления брака не изменилась и составляет 350 рублей. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько семей, у которых нет общих детей, распались в Белгородской области с 2022 года.