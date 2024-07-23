Учёт не ведётся: в Белгородской области не считают число разводов семей с детьми

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Изменения в российской налоговой системе получили одобрение от Совета Федерации. В частности, государственная пошлина за развод супругов без детей увеличилась с 650 до 5000 рублей. Это касается как согласованного сторонами развода, так и случаев, когда процесс осуществляется через судебные инстанции. Стоимость оформления брака не изменилась и составляет 350 рублей. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько семей, у которых нет общих детей, распались в Белгородской области с 2022 года.
Для этого мы направили официальные запросы в Белгородстат и региональное правительство.
В Белгородстате нам сообщили, что подобными сведениями не располагают. А в правительстве отметили, что сведения, которые имеются в распоряжении управления ЗАГС Белгородской области, отражают количество составленных записей актов гражданского состояния, в том числе записей о расторжении брака.
В это количество входят как акты о расторжении брака, так и восстановленные записи актов о заключении брака, составленные ранее и утраченные в годы Великой Отечественной войны.
Кроме того, регистрация актов о расторжении брака производится вне зависимости от места жительства супругов. То есть, составленные акты о разводах в Белгородской области касаются не только жителей области, но и других регионов России, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих за пределами РФ и временно прибывших на территорию области.
Поэтому учёт количества составленных записей о расторжении брака по отдельным категориям граждан управление ЗАГС Белгородской области не ведёт.