В Белгородской области оптимизируют систему примирения супругов

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
По информации региональных властей, в 2024 году по поручению губернатора Белгородской области управление ЗАГС проводит оптимизацию работы существующей в регионе системы примирения супругов, которые принимают решение о разводе. Речь идёт о:
В правительстве также отметили, что на сегодняшний день управление ЗАГС заключило ряд соглашений о взаимодействии по вопросам сохранения и укрепления семьи.
К примеру, в рамках соглашения и реализации проекта с НИУ БелГУ специалисты кафедры возрастной и социальной психологии разработали методические материалы для оказания комплексной помощи и поддержки молодых семей на этапе вступления в брак.
Также соглашение заключили с уполномоченным по правам ребёнка в Белгородской области и Центрами медико-социального сопровождения.
Напомним, ранее стало известно, что Белгородская митрополия и ЗАГС подписали соглашение о сотрудничестве.