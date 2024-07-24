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Published Сегодня, 06:51

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В Белгородской области оптимизируют систему примирения супругов

В Белгородской области оптимизируют систему примирения супругов

24 июля 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Об этом Бел.Ру сообщили в региональном правительстве. Оптимизация включает несколько направлений.
Сюжет
Суд

По информации региональных властей, в 2024 году по поручению губернатора Белгородской области управление ЗАГС проводит оптимизацию работы существующей в регионе системы примирения супругов, которые принимают решение о разводе. Речь идёт о:

  • разработке единого стандарта работы семейно-консультативных центров (СКЦ);
  • обновлении соглашения с митрополией об участии священнослужителей в работе СКЦ;
  • обновлении соглашения с Белгородским областным судом о направлении в СКЦ пар, обратившихся в суд для развода.

В правительстве также отметили, что на сегодняшний день управление ЗАГС заключило ряд соглашений о взаимодействии по вопросам сохранения и укрепления семьи.

К примеру, в рамках соглашения и реализации проекта с НИУ БелГУ специалисты кафедры возрастной и социальной психологии разработали методические материалы для оказания комплексной помощи и поддержки молодых семей на этапе вступления в брак.

Также соглашение заключили с уполномоченным по правам ребёнка в Белгородской области и Центрами медико-социального сопровождения.

Напомним, ранее стало известно, что Белгородская митрополия и ЗАГС подписали соглашение о сотрудничестве.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Оптимизация#Суд#Брак#Развод#Эксклюзив#Митрополия#Сотрудничество#Семья#Молодые семьи#Священнослужители#Белгород#Права ребёнка
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