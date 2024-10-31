Свадьба в белгородском городе-крепости «Яблонов» — лучший семейный турмаршрут в РФ

Posted 31 октября, 12:24
Published 31 октября, 12:24
Modified 31 октября, 12:55
Updated 31 октября, 12:55
Ещё три региональных проекта заняли первые места в разных номинациях. Военно-исторический парк «Огненный рубеж» в посёлке Яковлево победил в категории музейных экскурсий.
Лидером среди военно-исторических маршрутов стал старооскольский проект «Дорогой мужества». Он посвящён подвигу строителей железной дороги Старый Оскол — Ржава в 1943 году.
А комбинированные туры «ПРОМОсколе по БелОГОрью» стали одними из лучших среди маршрутов промышленного туризма.
Финал премии проходил с 27 по 29 октября в Уфе на базе IV Международного форума по этнотуризму. Всего на участие подали 451 проект из 62 российских регионов.