Телефонная зависимость: как помочь ребенку вернуться к реальности?

Posted 8 ноября, 14:44
Published 8 ноября, 14:44
Modified 8 ноября, 14:48
Updated 8 ноября, 14:48
Когда отведённое экранное время ребёнка подходит к концу, важно сделать переход к реальности плавным. Вместо того чтобы просто выключить устройство, попробуйте провести несколько минут с ребёнком, оценив его успехи в игре или просмотрев последние кадры мультсериала. Задайте вопрос о том, что ему понравилось, или сделайте комплимент. Такой подход не только демонстрирует интерес к его увлечениям, но и помогает мягко вернуть его в реальность, подготовив к новым занятиям.
После того как экран выключен, ребёнок может начать жаловаться на скуку. Важно понимать, что это нормально. Часто дети не знают, что делать без гаджетов, но это полезный процесс. Незапланированное время — это шанс развить воображение, искать новые способы занять себя и осознать, что скука — это временное состояние, которое скоро пройдёт.
Предложите ребёнку заняться творчеством: порисовать, раскрасить что-нибудь, слепить из глины или пластилина, сделать оригами. Можно почитать вместе книгу, придумать собственную историю или научить проводить простые научные эксперименты. Например, создать вулкан из соды и уксуса. Также можно вовлечь ребёнка в процесс приготовления пищи — пусть он поможет вам испечь печенье или приготовить салат.
Социальные взаимодействия также помогают отвлечься от экранов. Устраивайте регулярные встречи с друзьями или играйте с детьми на улице. Для активного отдыха подойдут подвижные игры: с мячом, скакалкой или спортивные соревнования.
Музыка и танцы сделают день ещё веселее. Используйте детские инструменты, чтобы создать музыкальный момент, а затем потанцуйте под любимую музыку. Прогулки на природе, где можно собирать листья и наблюдать за животными, помогут ребёнку лучше понять окружающий мир и укрепить свою связь с ним.
Поощрения — это один из самых эффективных методов, чтобы стимулировать ребёнка к выполнению задач и научить его отвлекаться от экрана. Важно, чтобы награды были не только приятными, но и разумными, соответствующими возрасту ребёнка и его интересам.
Для малышей старше трёх лет можно использовать простую систему наклеек или фишек. За каждое выполненное задание или хорошее поведение (например, за помощь по дому, за соблюдение времени на экране или за интерес к занятиям, не связанным с гаджетами) ребёнок получает наклейку или фишку. Когда он накопит определенное количество, можно обменять их на поощрение — мороженое, книгу, игрушку или дополнительное время за экраном (если это согласуется с общими правилами).
Одним из действенных способов мотивировать ребенка на активность вне экрана является так называемое «переговорное» одобрение. Вместо того чтобы прямо хвалить, скажите своему партнёру, как вам нравится, что ребёнок сам прочитал главу книги. Подслушанные слова имеют большую силу, и ребёнок почувствует гордость за свои достижения.
Родители — главный пример для подражания. Если взрослые постоянно сидят с гаджетами, ожидать от ребёнка другого поведения сложно. Чтобы показать пример, попробуйте проводить меньше времени за экраном, а вместо этого возьмите в руки книгу, начните рисовать или просто отправьтесь на прогулку. Детям легче следовать примеру, чем слушать наставления.
Наличие гибкого распорядка дня помогает организовать время ребёнка и разумно распределить время между гаджетами и другими активностями. Вместо того чтобы строго определять, в какое время он должен заниматься тем или иным делом, позвольте ему выбирать, когда и как долго заниматься тем или иным видом активности. Например, можно выделить «время на творчество» и дать возможность выбрать, что он хочет делать — рисовать, лепить или играть с конструктором. Такая свобода выбора даёт ощущение контроля и уменьшает сопротивление к занятиям, не связанным с экранами.
В условиях современного мира полностью избежать экранного времени сложно, и это нормально. Главное — не винить себя за использование гаджетов, если это помогает вам в воспитании. Ведь каждый родитель делает всё возможное, чтобы найти баланс между современными требованиями и потребностями своего ребёнка.
Источник: esquire.com