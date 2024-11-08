Телефонная зависимость: как помочь ребенку вернуться к реальности?

Наличие гибкого распорядка дня помогает организовать время ребёнка и разумно распределить время между гаджетами и другими активностями. Вместо того чтобы строго определять, в какое время он должен заниматься тем или иным делом, позвольте ему выбирать, когда и как долго заниматься тем или иным видом активности. Например, можно выделить «время на творчество» и дать возможность выбрать, что он хочет делать — рисовать, лепить или играть с конструктором. Такая свобода выбора даёт ощущение контроля и уменьшает сопротивление к занятиям, не связанным с экранами.