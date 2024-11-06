Вернут, но когда? Памятник Ленину пообещали поставить на место в парке Белгорода

Глава региона Вячеслав Гладков ответил неравнодушному жителю односложно: скульптуру действительно вернут на прежнее место. Однако когда именно это произойдёт, неизвестно: сроки неоднократно переносились — в последний раз памятник обещали поставить в парк в апреле, но этого так и не произошло.