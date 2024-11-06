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Posted 6 ноября, 06:21

Published 6 ноября, 06:21

Modified 6 ноября, 06:23

Updated 6 ноября, 06:23

В парк Белгорода пообещали вернуть памятник В. И. Ленину

Вернут, но когда? Памятник Ленину пообещали поставить на место в парке Белгорода

6 ноября 2024, 06:21
Фото: 1MI.

В парк Белгорода пообещали вернуть памятник В. И. Ленину

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Памятник
Памятник разместят на прежнем месте — у входа в Центральный парк. Однако когда именно это случится, губернатор не уточнил.

Житель Белгородской области решил поинтересоваться у губернатора региона, планируется ли вернуть памятник В. И. Ленину на законное его место — на вход в Центральный парк.

Глава региона Вячеслав Гладков ответил неравнодушному жителю односложно: скульптуру действительно вернут на прежнее место. Однако когда именно это произойдёт, неизвестно: сроки неоднократно переносились — в последний раз памятник обещали поставить в парк в апреле, но этого так и не произошло.

Напомним, что конструкции нет в парке уже около четырёх лет: в середине лета у памятника отвалилась рука, из-за чего его отвезли на реконструкцию.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Памятник#Белгород#Вячеслав Гладков#Памятник ленину
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