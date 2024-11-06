Вернут, но когда? Памятник Ленину пообещали поставить на место в парке Белгорода

Posted 6 ноября, 06:21
Published 6 ноября, 06:21
Modified 6 ноября, 06:23
Updated 6 ноября, 06:23
Житель Белгородской области решил поинтересоваться у губернатора региона, планируется ли вернуть памятник В. И. Ленину на законное его место — на вход в Центральный парк.
Глава региона Вячеслав Гладков ответил неравнодушному жителю односложно: скульптуру действительно вернут на прежнее место. Однако когда именно это произойдёт, неизвестно: сроки неоднократно переносились — в последний раз памятник обещали поставить в парк в апреле, но этого так и не произошло.
Напомним, что конструкции нет в парке уже около четырёх лет: в середине лета у памятника отвалилась рука, из-за чего его отвезли на реконструкцию.