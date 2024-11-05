Беседка для шахмат и «парящий» мост: что планируют сделать в парке Ленина в Белгороде

В парке имени Ленина обновят беседку для игры в шахматы. Там горожане много лет собираются, чтобы провести досуг или даже шахматные турниры. Новую беседку изготовят из чугуна на одном из старейших предприятий — Каслинском заводе. Колонны беседки будут выполнены в виде шахматных фигур, а пространство разделят на холодную и тёплую зоны с помощью закалённого стекла. Это позволит играть даже зимой.