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Posted 5 ноября, 06:37

Published 5 ноября, 06:37

Modified 5 ноября, 06:39

Updated 5 ноября, 06:39

Реконструкция Центрального парка в Белгороде

Беседка для шахмат и «парящий» мост: что планируют сделать в парке Ленина в Белгороде

5 ноября 2024, 06:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Реконструкция Центрального парка в Белгороде

Центральный парк в Белгороде ожидают новые изменения

Губернатор побывал в Центральном парке имени Ленина, чтобы посмотреть, как там идёт процесс реконструкции. Уже завершены два фонтана, благоустроена территория, готовы скейт-парк и памп-трек. Скоро закончат танцплощадку, летний кинотеатр и креатив-таун. А что ещё сделают?

В парке имени Ленина обновят беседку для игры в шахматы. Там горожане много лет собираются, чтобы провести досуг или даже шахматные турниры. Новую беседку изготовят из чугуна на одном из старейших предприятий — Каслинском заводе. Колонны беседки будут выполнены в виде шахматных фигур, а пространство разделят на холодную и тёплую зоны с помощью закалённого стекла. Это позволит играть даже зимой.

Также шахматные фигуры украсят вход со стороны улиц Садовая и Попова. Над фонтаном «Кувшинка» и садом философов организуют «парящий» мост для пешеходов.

Внутри парка разместят арт-объекты, например — памятник «Бабушке Арине» и скульптуру Владимира Шухова. Добавят лавочек по главной аллее, решат, как задекорировать электрощиты.

Появится здесь и ещё один фонтан — в форме водопада. Его планируют разместить у композиции «Семья и материнство».

Реконструкция Центрального паркаРеконструкция Центрального парка
Реконструкция Центрального паркаРеконструкция Центрального парка
Реконструкция Центрального паркаРеконструкция Центрального парка
Реконструкция Центрального паркаРеконструкция Центрального парка
Реконструкция Центрального паркаРеконструкция Центрального парка
Реконструкция Центрального паркаРеконструкция Центрального парка
Реконструкция Центрального парка. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Валерия Колесникова#Реконструкция#Парк ленина#Фонтаны#Белгород#Арт-объекты#Водопад#Беседка для шахмат#Парящий мост
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