Памятник Ленину может вернуться в Центральный парк Белгорода уже этим летом

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Как сообщило журналистам лицо, осведомлённое о ходе работ, реставрирующая памятник «Магнетика» прикладывает все силы для того, чтобы ремонт закончили в ближайшие сроки.
Допсоглашение продлено до 1 июня этого года. В ближайшее время, как только весной потеплеет, работы, вероятно, начнутся.
Таким образом, памятник Ленину может вернуться в Центральный парк уже в начале этого лета. Судя по всему, приход весны предоставит рабочим ту самую «благоприятную» погоду, без наличия которой, по словам мэрии, возвращение памятника на место невозможно.
В мэрии также отметили, что схема земельного участка для размещения памятника согласована с организациями, эксплуатирующими подземные инженерные коммуникации.
Напомним, что эпопея с памятником Ленину началась в 2020 году, когда статую вождя повредили во время раскопок и убрали. Экс-мэр Юрий Галдун пообещал тогда вернуть памятник в лучшем виде. Правда, позже он всё-таки заявил, что восстанавливать скульптуру не будут — якобы не хватает денег. Всё это завершилось бурным обсуждением, участие в котором принял и депутат Госдумы.
В конце концов, после долгих перепалок, открытие обновлённого памятника запланировали на апрель прошлого года. Потом событие перенесли на июнь. При этом на ремонт скульптуры деньги собирали белгородцы самостоятельно.
По данным пресс-службы мэрии Белгорода, реставрацией сломанного памятника Ленину из Центрального парка занимается ООО «Магнетика». Согласно СПАРКу, компании 16 лет, а сфера её деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владеет и руководит организацией Алексей Крживицкий. За 2021 год «Магнетика» задекларировала 1,5 млн рублей чистой прибыли.