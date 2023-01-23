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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Памятник Ленину может вернуться в Центральный парк Белгорода уже этим летом

Сегодня, 11:33
Фото: мэрия Белгорода
Дополнительное соглашение по работам с памятником Ленину продлено до 1 июня. Об этом «Бел.Ру» стало известно из разговора с теми, кто знает о ходе ремонтных работ.

Как сообщило журналистам лицо, осведомлённое о ходе работ, реставрирующая памятник «Магнетика» прикладывает все силы для того, чтобы ремонт закончили в ближайшие сроки.

Допсоглашение продлено до 1 июня этого года. В ближайшее время, как только весной потеплеет, работы, вероятно, начнутся. 

Таким образом, памятник Ленину может вернуться в Центральный парк уже в начале этого лета. Судя по всему, приход весны предоставит рабочим ту самую «благоприятную» погоду, без наличия которой, по словам мэрии, возвращение памятника на место невозможно.

В мэрии также отметили, что схема земельного участка для размещения памятника согласована с организациями, эксплуатирующими подземные инженерные коммуникации.

Напомним, что эпопея с памятником Ленину началась в 2020 году, когда статую вождя повредили во время раскопок и убрали. Экс-мэр Юрий Галдун пообещал тогда вернуть памятник в лучшем виде. Правда, позже он всё-таки заявил, что восстанавливать скульптуру не будут — якобы не хватает денег. Всё это завершилось бурным обсуждением, участие в котором принял и депутат Госдумы.

В конце концов, после долгих перепалок, открытие обновлённого памятника запланировали на апрель прошлого года. Потом событие перенесли на июнь. При этом на ремонт скульптуры деньги собирали белгородцы самостоятельно.

По данным пресс-службы мэрии Белгорода, реставрацией сломанного памятника Ленину из Центрального парка занимается ООО «Магнетика». Согласно СПАРКу, компании 16 лет, а сфера её деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владеет и руководит организацией Алексей Крживицкий. За 2021 год «Магнетика» задекларировала 1,5 млн рублей чистой прибыли.

Кто «заказал» и кто реставрирует пропавшего из парка Белгорода Ленина
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