Памятник Ленину может вернуться в Центральный парк Белгорода уже этим летом

Напомним, что эпопея с памятником Ленину началась в 2020 году, когда статую вождя повредили во время раскопок и убрали. Экс-мэр Юрий Галдун пообещал тогда вернуть памятник в лучшем виде. Правда, позже он всё-таки заявил, что восстанавливать скульптуру не будут — якобы не хватает денег. Всё это завершилось бурным обсуждением, участие в котором принял и депутат Госдумы.

В конце концов, после долгих перепалок, открытие обновлённого памятника запланировали на апрель прошлого года. Потом событие перенесли на июнь. При этом на ремонт скульптуры деньги собирали белгородцы самостоятельно.

По данным пресс-службы мэрии Белгорода, реставрацией сломанного памятника Ленину из Центрального парка занимается ООО «Магнетика». Согласно СПАРКу, компании 16 лет, а сфера её деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владеет и руководит организацией Алексей Крживицкий. За 2021 год «Магнетика» задекларировала 1,5 млн рублей чистой прибыли.