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Памятник ленину

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2024
Вернут, но когда? Памятник Ленину пообещали поставить на место в парке Белгорода
6 ноября, 06:21
Ленин жив: памятник вождю вернут в Центральный парк Белгорода спустя четыре года
9 августа, 10:34
2023
Власти Белгорода назвали сроки возвращения памятника Ленину в Центральный парк
22 ноября 2023, 09:57
Марксу и Энгельсу в Центральном парке Белгорода вернули руки
5 апреля 2023, 06:50
Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два года
27 марта 2023, 14:36
Готов, но вернуться не может: что происходит с памятником Ленину из парка Белгорода
6 февраля 2023, 11:33
Памятник Ленину может вернуться в Центральный парк Белгорода уже этим летом
23 января 2023, 11:33
Кто «заказал» и кто реставрирует пропавшего из парка Белгорода Ленина
18 января 2023, 08:12
2022
Белгородцы без Ленина: на месте обещанного памятника появилось новогоднее украшение
15 декабря 2022, 11:16

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