Мэрия Белгорода подала иск к главе федерации кикбоксинга

Posted 6 ноября, 06:21
Published 6 ноября, 06:21
Modified 6 ноября, 06:23
Updated 6 ноября, 06:23
Белгородская администрация 2 ноября подала иск в отношении ИП Утенину Олегу Николаевичу. Вопрос касается задолженности по аренде участка земли.
Утенин, также являющийся президентом белгородского РСОО «Федерация кикбоксинга» и руководителем в ЦФО Федерации кикбоксинга России, арендует данный участок с 11 апреля 2005 года. Мэрия Белгорода требует с него задолженность в размере 706,6 тыс. рублей за период с 1 октября 2020 по 30 июня 2024 г. и неустойку за период 26.12.2020 — 28.08.2024 гг. в общей сумме 531,1 тыс. рублей. Последняя должна начисляться в размере 0,1% от задолженности с 29 августа 2024 года до момента погашения долга.
Арбитражный суд Белгородской области начал производство по делу. По определению суда, предварительное заседание назначено на 23 декабря. Администрация подавала иск также 22 октября, однако в работу его не приняли из-за «обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения».
По такому же поводу мэрия подавала иск к ИП Утенину в 2019 году. Долг по аренде составлял 885,7 тыс. рублей. Но уже за период 01.01.2009 — 30.09.2018 гг. Пени — 1,1 млн рублей за промежуток времени с 26 марта 2009 года по 19 ноября 2018 года. Неустойка начислялась на тех же условиях.
Вероятно, это касается помещения, которое занимает БРСОО «Федерация кикбоксинга» в ГБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва №1» на улице Сумская.
По данным СПАРК, Олег Утенин являлся ранее совладельцем ООО «Альфатранс» в Белгороде, который ликвидировали в 2013 году. На данный момент, согласно отчёту, предприниматель является участником двух арбитражных дел.
Ранее владелец белгородского «Сити Молла» подал иск к «М.Видео», находившемуся в ТРЦ. Причина та же — долг за аренду. Однако ответчик заявлял, что в «Сити Молле» открылся «ДНС», являющийся конкурентом, что, согласно договору аренды, должно стать причиной снижения платы. Позже выяснилось, что юридически ТРЦ состоит из трёх зданий, поэтому и конкуренты находятся в разных зданиях. Это обстоятельство отменяет право «М.Видео» получения возможности выплачивать сниженную аренду. 4 октября стало известно, что стороны заключили мировое соглашение.