Мэрия Белгорода подала иск к главе федерации кикбоксинга

Утенин, также являющийся президентом белгородского РСОО «Федерация кикбоксинга» и руководителем в ЦФО Федерации кикбоксинга России, арендует данный участок с 11 апреля 2005 года. Мэрия Белгорода требует с него задолженность в размере 706,6 тыс. рублей за период с 1 октября 2020 по 30 июня 2024 г. и неустойку за период 26.12.2020 — 28.08.2024 гг. в общей сумме 531,1 тыс. рублей. Последняя должна начисляться в размере 0,1% от задолженности с 29 августа 2024 года до момента погашения долга.