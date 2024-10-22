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Posted 22 октября, 12:55

Published 22 октября, 12:55

Modified 22 октября, 12:57

Updated 22 октября, 12:57

Со старооскольского экс-главы по делам молодёжи хотят взыскать 1,2 млн рублей

Росмолодёжь подала иск в суд на 1,2 млн рублей против бывшего белгородского чиновника

22 октября 2024, 12:55
Фото: 1MI

Со старооскольского экс-главы по делам молодёжи хотят взыскать 1,2 млн рублей

Сюжет
Суд
С бывшего старооскольского чиновника Рамазана Янина хотят взыскать 1,2 млн рублей. Соответствующий иск в Ленинский районную суд Курска подали представители организации Росмолодёжь, сообщает «БелПресса».

Иск относится к периоду работы Янина на посту замдиректора Курского областного дворца молодёжи. Тогда, в 2020 году, он выиграл грант молодёжного форума «Восток» для своего проекта «Друзья рядом» — инициативы, продвигающей новые методы социализации иностранных студентов в России.

По мнению организации, Янин не выполнил условия договора, по которому ему предоставили субсидии, а именно не достиг показателя результативности предоставления гранта и не представил соответствующий отчёт.

Рамазан Янин родился в Губкине, учился в старооскольском филиале МИСиС. С 2015 года работал в Старом Осколе в Центре молодёжных инициатив. Потом перешёл в курский Дворец молодёжи.

Далее работал в Росмолодёжи, а уже с марта 2023 года по февраль 2024-го был главой управления по делам молодёжи.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Курская область#Суд#Росмолодёжь#Белгород#Иск
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