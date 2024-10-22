Росмолодёжь подала иск в суд на 1,2 млн рублей против бывшего белгородского чиновника

Иск относится к периоду работы Янина на посту замдиректора Курского областного дворца молодёжи. Тогда, в 2020 году, он выиграл грант молодёжного форума «Восток» для своего проекта «Друзья рядом» — инициативы, продвигающей новые методы социализации иностранных студентов в России.