Росмолодёжь подала иск в суд на 1,2 млн рублей против бывшего белгородского чиновника

Posted 22 октября, 12:55
Published 22 октября, 12:55
Modified 22 октября, 12:57
Updated 22 октября, 12:57
Иск относится к периоду работы Янина на посту замдиректора Курского областного дворца молодёжи. Тогда, в 2020 году, он выиграл грант молодёжного форума «Восток» для своего проекта «Друзья рядом» — инициативы, продвигающей новые методы социализации иностранных студентов в России.
По мнению организации, Янин не выполнил условия договора, по которому ему предоставили субсидии, а именно не достиг показателя результативности предоставления гранта и не представил соответствующий отчёт.
Рамазан Янин родился в Губкине, учился в старооскольском филиале МИСиС. С 2015 года работал в Старом Осколе в Центре молодёжных инициатив. Потом перешёл в курский Дворец молодёжи.
Далее работал в Росмолодёжи, а уже с марта 2023 года по февраль 2024-го был главой управления по делам молодёжи.