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Posted 29 октября, 07:03

Published 29 октября, 07:03

Modified 29 октября, 07:05

Updated 29 октября, 07:05

Мэрия Белгорода подала два иска к «Экотрансу» на 10 млн рублей

Не успел «Экотранс» разобраться с мусором, как пришла повестка: мэрия идёт в суд

29 октября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney.

Мэрия Белгорода подала два иска к «Экотрансу» на 10 млн рублей

Сюжет
Мусор
Транспортная компания «Экотранс» только приступила к вывозу мусора из проблемных районов Белгородской области, но уже есть претенденты обратиться в суд на перевозчика. Так и сделала мэрия. Вчера в арбитраж поступили иски на сумму больше 10 млн рублей.

Вторая половина сентября порадовала или не очень порадовала большую часть белгородцев. В регионе сменяется оператор обращения с ТКО. В Старом Осколе и Белгородском районе приступает к работе старый-новый «Экотранс». Компания уже вывозила мусор в Белгородской области до печально известного «Еврологистика».

Однако потенциально хорошие новости для мусорных проблем региона сопроводились новыми судебными исками. На этот раз ЦЭБ тут ни при чём. На «Экотранс» подаёт в суд администрация Белгорода. Два исковых заявления появилось в картотеке судебных дел арбитражного суда вчера, 28 октября. Документов с подробностями пока нет.

Категории дел — экономические споры по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 6,2 млн рублей и 3,8 млн рублей.

Напомним, что с конца 2023 года в регионе начались проблемы с вывозом мусора. В «Еврологистике» рассказывали, что всё это из-за поломок транспорта. Летом уже 2024 года ситуация не улучшилась, а ровно наоборот.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Мусор#Арбитражный суд#Экотранс#Белгород#Белгородский бизнес
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