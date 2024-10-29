Не успел «Экотранс» разобраться с мусором, как пришла повестка: мэрия идёт в суд

Однако потенциально хорошие новости для мусорных проблем региона сопроводились новыми судебными исками. На этот раз ЦЭБ тут ни при чём. На «Экотранс» подаёт в суд администрация Белгорода. Два исковых заявления появилось в картотеке судебных дел арбитражного суда вчера, 28 октября. Документов с подробностями пока нет.