Не успел «Экотранс» разобраться с мусором, как пришла повестка: мэрия идёт в суд

Posted 29 октября, 07:03
Published 29 октября, 07:03
Modified 29 октября, 07:05
Updated 29 октября, 07:05
Вторая половина сентября порадовала или не очень порадовала большую часть белгородцев. В регионе сменяется оператор обращения с ТКО. В Старом Осколе и Белгородском районе приступает к работе старый-новый «Экотранс». Компания уже вывозила мусор в Белгородской области до печально известного «Еврологистика».
Однако потенциально хорошие новости для мусорных проблем региона сопроводились новыми судебными исками. На этот раз ЦЭБ тут ни при чём. На «Экотранс» подаёт в суд администрация Белгорода. Два исковых заявления появилось в картотеке судебных дел арбитражного суда вчера, 28 октября. Документов с подробностями пока нет.
Категории дел — экономические споры по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований — 6,2 млн рублей и 3,8 млн рублей.
Напомним, что с конца 2023 года в регионе начались проблемы с вывозом мусора. В «Еврологистике» рассказывали, что всё это из-за поломок транспорта. Летом уже 2024 года ситуация не улучшилась, а ровно наоборот.