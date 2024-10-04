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Posted 4 октября, 14:05

Published 4 октября, 14:05

Modified 8 октября, 17:03

Updated 8 октября, 17:03

«Цемрос» проиграл апелляцию по иску от старооскольского предприятия

«Цемросу» не отвертеться от компенсации Старооскольскому предприятию?

4 октября 2024, 14:05
Фото: 1MI

«Цемрос» проиграл апелляцию по иску от старооскольского предприятия

Сюжет
Суд
В картотеке судебных дел Арбитражного суда появилось постановление о неудовлетворении аппеляции «Цемроса».

АО «Цемрос» предприняло попытку оспорить решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 6,73 млн рублей в пользу старооскольского ООО «Промсервис». Однако апелляционный суд не удовлетворил эту апелляцию. «Цемрос» должен будет выплатить всю сумму задолженности за недоставленный товар: 4,5 млн рублей — основной долг, 2,1 млн рублей — проценты и 140 тысяч рублей — государственная пошлина.

Обжаловать решение можно в течение месяца.

ООО «Промсервис» специализируется на торговле строительными материалами и перевозках грузов. По данным СПАРК-Интерфакс, чистая прибыль компании за 2023 год составила 2,27 млн рублей. В настоящее время в суде рассматриваются ещё 10 дел, в восьми из которых «Промсервис» выступает истцом, а в двух — ответчиком.

Напомним, что в июле этого года Арбитражный суд города Москвы вынес решение взыскать с АО «Цемрос» в пользу старооскольского ООО «Промсервис» 6,73 млн.

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