«Цемросу» не отвертеться от компенсации Старооскольскому предприятию?

Posted 4 октября, 14:05
Published 4 октября, 14:05
Modified 8 октября, 17:03
Updated 8 октября, 17:03
АО «Цемрос» предприняло попытку оспорить решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 6,73 млн рублей в пользу старооскольского ООО «Промсервис». Однако апелляционный суд не удовлетворил эту апелляцию. «Цемрос» должен будет выплатить всю сумму задолженности за недоставленный товар: 4,5 млн рублей — основной долг, 2,1 млн рублей — проценты и 140 тысяч рублей — государственная пошлина.
Обжаловать решение можно в течение месяца.
ООО «Промсервис» специализируется на торговле строительными материалами и перевозках грузов. По данным СПАРК-Интерфакс, чистая прибыль компании за 2023 год составила 2,27 млн рублей. В настоящее время в суде рассматриваются ещё 10 дел, в восьми из которых «Промсервис» выступает истцом, а в двух — ответчиком.
Напомним, что в июле этого года Арбитражный суд города Москвы вынес решение взыскать с АО «Цемрос» в пользу старооскольского ООО «Промсервис» 6,73 млн.