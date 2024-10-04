«Цемросу» не отвертеться от компенсации Старооскольскому предприятию?

ООО «Промсервис» специализируется на торговле строительными материалами и перевозках грузов. По данным СПАРК-Интерфакс, чистая прибыль компании за 2023 год составила 2,27 млн рублей. В настоящее время в суде рассматриваются ещё 10 дел, в восьми из которых «Промсервис» выступает истцом, а в двух — ответчиком.