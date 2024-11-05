Несмотря на юный возраст? Двух белгородцев наградили за проявленное мужество

Виталий же на протяжении долгого времени занимается волонтёрской работой: собирал и выдавал гуманитарную помощь жителям Грайворонского округа и другим, кто вынуждено покинул свои дома из-за обстрелов. Также подросток занимался в Центре «Воин», а в настоящее время состоит в военно-патриотическом клубе.