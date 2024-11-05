Несмотря на юный возраст? Двух белгородцев наградили за проявленное мужество

Posted 5 ноября, 06:35
Published 5 ноября, 06:35
Modified 5 ноября, 06:37
Updated 5 ноября, 06:37
На прошлой неделе в Совете Федерации РФ наградили двух белгородцев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях. Речь идёт о юных белгородцах: 12-летнем Дмитрии Величко и 17-летнем Виталии Несвитайло.
Дмитрий вместе со своим отцом попал под обстрел ВСУ — снаряд попал в стену их жилого дома. У мальчика пострадала рука, но несмотря на это, он помог своему отцу выбраться из-под завалов.
Виталий же на протяжении долгого времени занимается волонтёрской работой: собирал и выдавал гуманитарную помощь жителям Грайворонского округа и другим, кто вынуждено покинул свои дома из-за обстрелов. Также подросток занимался в Центре «Воин», а в настоящее время состоит в военно-патриотическом клубе.
«Хочется сказать спасибо нашим ребятам! Несмотря на свой довольно юный возраст, они проявили мужество, стойкость и отвагу! Гордимся!» — поблагодарил юных белгородцев глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, что награду за проявленное мужество вручили ещё нескольким детям, но уже в их родном Белгороде.