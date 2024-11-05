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Posted 5 ноября, 06:35

Published 5 ноября, 06:35

Modified 5 ноября, 06:37

Updated 5 ноября, 06:37

Награждение юных белгородцев

Несмотря на юный возраст? Двух белгородцев наградили за проявленное мужество

5 ноября 2024, 06:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Награждение юных белгородцев

Двух юных белгородцев наградили медалями в Совфеде РФ

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Награждение
Пятерых юных белгородцев наградили медалями за проявленное ими мужество. Двум из них вручили награду в Москве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил ребят и похвалил их за героизм.

На прошлой неделе в Совете Федерации РФ наградили двух белгородцев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях. Речь идёт о юных белгородцах: 12-летнем Дмитрии Величко и 17-летнем Виталии Несвитайло.

Дмитрий вместе со своим отцом попал под обстрел ВСУ — снаряд попал в стену их жилого дома. У мальчика пострадала рука, но несмотря на это, он помог своему отцу выбраться из-под завалов.

Виталий же на протяжении долгого времени занимается волонтёрской работой: собирал и выдавал гуманитарную помощь жителям Грайворонского округа и другим, кто вынуждено покинул свои дома из-за обстрелов. Также подросток занимался в Центре «Воин», а в настоящее время состоит в военно-патриотическом клубе.

«Хочется сказать спасибо нашим ребятам! Несмотря на свой довольно юный возраст, они проявили мужество, стойкость и отвагу! Гордимся!» — поблагодарил юных белгородцев глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что награду за проявленное мужество вручили ещё нескольким детям, но уже в их родном Белгороде.

Награждение юных белгородцевНаграждение юных белгородцев
Награждение юных белгородцевНаграждение юных белгородцев
Награждение юных белгородцев. Фото: страница Вячеслава Гладкова
Семерых детей из Белгородской области наградили медалью за мужество
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#Александра Склярова#Белгородская область#Мужество#Награждение#Белгород#Вячеслав Гладков
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