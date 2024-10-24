Более 150 белгородок получат от 95 до 190 тысяч рублей

Posted 24 октября, 14:42
Published 24 октября, 14:42
Modified 24 октября, 14:49
Updated 24 октября, 14:49
Во время очередной сессии депутаты облдумы согласовали список многодетных матерей, претендующих на награждение почётным знаком Белгородской области «Материнская слава».
Как отметила региональный министр соцзащиты Елена Батанова, были рассмотрены ходатайства на 155 многодетных матерей, представленные администрациями районов и городских округов:
Вместе с почётными знаками женщины получат единовременное вознаграждение:
Предполагается, что награждение традиционно произойдёт в конце ноября, в канун Всероссийского дня матери. Матерей, которые получат знак первой и второй степени, наградит губернатор, а белгородок со знаком третьей степени — главы муниципалитетов.
Елена Батанова
Напомним, ранее депутаты облдумы согласовали список многодетных одиноких отцов Белгородской области, которых наградят почётным знаком «Отцовская слава». Речь шла о четырёх мужчинах.