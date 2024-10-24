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Posted 24 октября, 14:42

Published 24 октября, 14:42

Modified 24 октября, 14:49

Updated 24 октября, 14:49

Более 150 белгородок наградят почётным знаком «Материнская слава»

Более 150 белгородок получат от 95 до 190 тысяч рублей

24 октября 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney

Более 150 белгородок наградят почётным знаком «Материнская слава»

Сюжет
Губернатор
Список претенденток согласовали депутаты облдумы. Белгородки получат почётный знак и единовременное вознаграждение.

Во время очередной сессии депутаты облдумы согласовали список многодетных матерей, претендующих на награждение почётным знаком Белгородской области «Материнская слава».

Как отметила региональный министр соцзащиты Елена Батанова, были рассмотрены ходатайства на 155 многодетных матерей, представленные администрациями районов и городских округов:

  • на первую степень — 15 претендентов,
  • на вторую степень — 23 претендента,
  • на третью степень — 117 претендентов.

Вместе с почётными знаками женщины получат единовременное вознаграждение:

  • за первую степень — 190 555 рублей.
  • за вторую степень — 142 909.
  • за третью степень — 95 274 рубля.
Предполагается, что награждение традиционно произойдёт в конце ноября, в канун Всероссийского дня матери. Матерей, которые получат знак первой и второй степени, наградит губернатор, а белгородок со знаком третьей степени — главы муниципалитетов.
Елена Батанова

Напомним, ранее депутаты облдумы согласовали список многодетных одиноких отцов Белгородской области, которых наградят почётным знаком «Отцовская слава». Речь шла о четырёх мужчинах.

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