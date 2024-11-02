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Posted 2 ноября, 17:14

Published 2 ноября, 17:14

Modified 2 ноября, 17:21

Updated 2 ноября, 17:21

Дети

Юные белгородцы теперь смогут получать награды не только за успехи в спорте и учёбе

2 ноября 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney. Дети

В 2025 году белгородские дети смогут побороться за премии за успехи в IT

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Дети
В следующем году для детей могут ввести отдельные номинации для награждения за достижения в IT, хорошие результаты в военно-патриотическом воспитание, чтобы стимулировать их стремиться к новым успехам и мотивировать сверстников.

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков ответил на вопрос, будут ли награждать премией не только тех, кто достиг успехов в культуре, спорте и образовании. Губернатор ответил, что в следующем году премии смогут получить те дети, которые показали хорошие результаты в IT-сфере или стали примером для своих друзей и класса относительно военно-патриотического воспитания и своих достижений. Кроме того, за подобные награды смогут побороться участвующие в проектах, реализуемых на территории Белгородской области.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Культура#Спорт#Дети#Образование#Стипендии#Новости Белгорода#Белгород#Военно-патриотическое воспитание
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