Юные белгородцы теперь смогут получать награды не только за успехи в спорте и учёбе

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков ответил на вопрос, будут ли награждать премией не только тех, кто достиг успехов в культуре, спорте и образовании. Губернатор ответил, что в следующем году премии смогут получить те дети, которые показали хорошие результаты в IT-сфере или стали примером для своих друзей и класса относительно военно-патриотического воспитания и своих достижений. Кроме того, за подобные награды смогут побороться участвующие в проектах, реализуемых на территории Белгородской области.