«Работают за идею, а не верит никто»: Гладков рассказал о героизме бойцов самообороны

Posted 19 сентября, 18:07
Published 19 сентября, 18:07
Modified 19 сентября, 18:09
Updated 19 сентября, 18:09
В Белгородской области награждено около 900 бойцов отрядов территориальной самообороны. Речь идёт о наградах от федеральных и региональных ведомств.
Однако самая главная награда для бойцов, считает губернатор Вячеслав Гладков, другая.
С моей точки зрения, никакая награда не имеет такой ценности, как благодарность наших жителей. Это народная, естественная, очень благодарная любовь. Народ же нельзя обмануть. Те, кто не живёт в области, не верят, что такое может быть, в других регионах этого просто нет.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что бойцы изначально работали практически только за идею, защищая своих родных и близких. При этом они не раз проявляли героизм, выполняя сложные задания.
«Наша самооборона — лучшая в стране», — добавил Гладков.
В августе на совещании с президентом стало известно, что в РФ продумают финансирование белгородской самообороны. Однако для определения зарплаты необходимо утвердить нормативы.