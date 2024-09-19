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Posted 19 сентября, 18:07

Published 19 сентября, 18:07

Modified 19 сентября, 18:09

Updated 19 сентября, 18:09

В Белгородской области награждены около 900 членов самообороны

«Работают за идею, а не верит никто»: Гладков рассказал о героизме бойцов самообороны

19 сентября 2024, 18:07
Фото: 1MI

В Белгородской области награждены около 900 членов самообороны

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Новости Белгорода
Награды бойцы отрядов получают от различных ведомств — федеральных и региональных. Однако глава региона считает, что главная награда для самообороны — благодарность мирных жителей.

В Белгородской области награждено около 900 бойцов отрядов территориальной самообороны. Речь идёт о наградах от федеральных и региональных ведомств.

Однако самая главная награда для бойцов, считает губернатор Вячеслав Гладков, другая.

С моей точки зрения, никакая награда не имеет такой ценности, как благодарность наших жителей. Это народная, естественная, очень благодарная любовь. Народ же нельзя обмануть. Те, кто не живёт в области, не верят, что такое может быть, в других регионах этого просто нет.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что бойцы изначально работали практически только за идею, защищая своих родных и близких. При этом они не раз проявляли героизм, выполняя сложные задания.

«Наша самооборона — лучшая в стране», — добавил Гладков.

В августе на совещании с президентом стало известно, что в РФ продумают финансирование белгородской самообороны. Однако для определения зарплаты необходимо утвердить нормативы.

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