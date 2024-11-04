Белгородскую область засыпало снегом и не всем жителям это пришлось по душе

Жители «Строителя» в Старом Осколе массово пожаловались на проблемы с дорогами. Из-за выпавшего снега местные просто не могли ни пройти, ни проехать. Проблема существует давно, в этот раз проезды не посыпали щебнем из-за задержки со стороны подрядчика.