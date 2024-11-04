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Posted 4 ноября, 15:30

Published 4 ноября, 15:30

Modified 4 ноября, 15:30

Updated 4 ноября, 15:30

Фотография из микрорайона «Новая жизнь»

Белгородскую область засыпало снегом и не всем жителям это пришлось по душе

4 ноября 2024, 15:30
Фото: Александр Лобынцев. Telegram-канал Александра Лобынцева. Фотография из микрорайона «Новая жизнь»
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Погода
Выходной понедельник в регионе выдался непривычно спокойным. Ни обстрелов, ни сообщений о пострадавших впервые за долгое время. Выпало немало снега, из-за чего произошло несколько ДТП, а район в Старом Осколе буквально отрезало от остального города. Также область посетил известный актёр.

В Белгороде выпал снег

Ночью и утром в Белгородской области выпал снег. Не такой, как был в воскресенье, а настоящими хлопьями. Жители столицы региона, Старого Оскола, Шебекинского округа и других районов начали делиться фотографиями заснеженных улиц.

В администрации Белгорода предупредили водителей о том, что на дорогах возможна гололедица. Из-за этого вырос риск ДТП. На проспекте Ватутина, например, «поцеловались» сразу шесть машин.

Снежное утро в Белгородской области: жители делятся кадрами белых улиц
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Снег отрезал район ИЖС от цивилизации

Жители «Строителя» в Старом Осколе массово пожаловались на проблемы с дорогами. Из-за выпавшего снега местные просто не могли ни пройти, ни проехать. Проблема существует давно, в этот раз проезды не посыпали щебнем из-за задержки со стороны подрядчика.

Глава Старооскольского округа Андрей Чесноков сказал, что спецтехника работает в круглосуточном режиме, а обработку дорожного полотна и сдвигание снега выполняют циклично. Разобраться с ситуацией пообещали до конца дня, а закончить щебёночное основание в течение 10 дней.

«Один день снега — и всё»: белгородцев из ИЖС отрезало от цивилизации
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Белгородцев навестил известный актёр

Главный герой сериала «Реальные пацаны» на ТНТ Николай Наумов приехал в Белгород, чтобы провести творческую встречу с молодёжью. Встреча прошла в рамках его тура по приграничным городам.

«Колян» пообщался с аудиторией на разные социальные темы и рассказал о своём впечатлении от визита. После он посетил Шебекино.

Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов навестил белгородцев
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