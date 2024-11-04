Белгородскую область засыпало снегом и не всем жителям это пришлось по душе

Posted 4 ноября, 15:30
Published 4 ноября, 15:30
Modified 4 ноября, 15:30
Updated 4 ноября, 15:30
Ночью и утром в Белгородской области выпал снег. Не такой, как был в воскресенье, а настоящими хлопьями. Жители столицы региона, Старого Оскола, Шебекинского округа и других районов начали делиться фотографиями заснеженных улиц.
В администрации Белгорода предупредили водителей о том, что на дорогах возможна гололедица. Из-за этого вырос риск ДТП. На проспекте Ватутина, например, «поцеловались» сразу шесть машин.
Жители «Строителя» в Старом Осколе массово пожаловались на проблемы с дорогами. Из-за выпавшего снега местные просто не могли ни пройти, ни проехать. Проблема существует давно, в этот раз проезды не посыпали щебнем из-за задержки со стороны подрядчика.
Глава Старооскольского округа Андрей Чесноков сказал, что спецтехника работает в круглосуточном режиме, а обработку дорожного полотна и сдвигание снега выполняют циклично. Разобраться с ситуацией пообещали до конца дня, а закончить щебёночное основание в течение 10 дней.
Главный герой сериала «Реальные пацаны» на ТНТ Николай Наумов приехал в Белгород, чтобы провести творческую встречу с молодёжью. Встреча прошла в рамках его тура по приграничным городам.
«Колян» пообщался с аудиторией на разные социальные темы и рассказал о своём впечатлении от визита. После он посетил Шебекино.