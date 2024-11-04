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Posted 4 ноября, 08:31

Published 4 ноября, 08:31

Modified 4 ноября, 08:32

Updated 4 ноября, 08:32

Николай Наумов (слева) и отец Николай (справа)

Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов навестил белгородцев

4 ноября 2024, 08:31
Фото: Telegram-канал священника Белгородской митрополии Николая Дубинина. Николай Наумов (слева) и отец Николай (справа)
В Белгородскую область, учитывая обстановку, сейчас едут только реальные пацаны. Вот и главный герой одноимённого сериала на ТНТ Николай Наумов не остался в стороне. Он провёл творческую встречу в областном центре и посетил Шебекино.

Приехал в Белгородскую область актёр в рамках своего тура по приграничным городам. Ранее он уже побывал в Курске.

В Белгороде Николай пообщался с молодёжью, поднял на встрече темы семьи, образования и творчества, а также рассказал о том, как прогулялся по Белгороду и своих новых проектах.

«Я приехал сюда исключительно пообщаться, посмотреть, как здесь живёте. Посмотреть своими глазами, что происходит на улице», — прокомментировал Николай свой визит журналистам.
Видео: «Мир Белогорья». Николай — о встрече с белгородцами
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