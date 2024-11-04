Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов навестил белгородцев

Posted 4 ноября, 08:31
Published 4 ноября, 08:31
Modified 4 ноября, 08:32
Updated 4 ноября, 08:32
Приехал в Белгородскую область актёр в рамках своего тура по приграничным городам. Ранее он уже побывал в Курске.
В Белгороде Николай пообщался с молодёжью, поднял на встрече темы семьи, образования и творчества, а также рассказал о том, как прогулялся по Белгороду и своих новых проектах.
«Я приехал сюда исключительно пообщаться, посмотреть, как здесь живёте. Посмотреть своими глазами, что происходит на улице», — прокомментировал Николай свой визит журналистам.