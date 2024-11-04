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Posted 4 ноября, 13:02

Published 4 ноября, 13:02

Modified 4 ноября, 14:11

Updated 4 ноября, 14:11

ФК «Салют» из Белгорода занял четвёртое место в чемпионате Второй Лиги

Не хватило грамотности: главный тренер белгородского «Салюта» извинился за чемпионат

4 ноября 2024, 13:02
Фото: Виктория Лушкина. 1MI.

ФК «Салют» из Белгорода занял четвёртое место в чемпионате Второй Лиги

Сюжет
Футбол
Мы весь турнир следили за успехами и поражениями футбольного клуба «Салют». Наконец, огласили результаты Второй Лиги Б Чемпионата России. Белгородская команда заняла четвёртую строчку, сообщили в пресс-службе.

Футбольный клуб уступил «Динамо» из Владивостока, «Космосу» из Долгопрудного и «Композиту» из Павловского Посада.

Последнюю игру с подмосковными «Химками-М» белгородцы взять не смогли. Матч прошёл в воскресенье, 3 ноября, и завершился со счётом 1:2. Единственный мяч смог на 86-й минуте забить защитник Никита Пономарев.

«Извиняюсь за концовку чемпионата. Они старались, но немножко не хватило нам грамотности в игре», — сказал главный тренер команды Виктор Навоченко на пресс-конференции.
Турнирная таблицаТурнирная таблица
Турнирная таблица. Фото: пресс-служба ФК «Салют»
Белгородский «Салют» сыграл вничью с лидером футбольного чемпионата из Владивостока
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Спорт#Футбол#Россия#Салют#Белгород#Вторая лига Б
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