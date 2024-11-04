Не хватило грамотности: главный тренер белгородского «Салюта» извинился за чемпионат

ФК «Салют» из Белгорода занял четвёртое место в чемпионате Второй Лиги

Сюжет Футбол

Мы весь турнир следили за успехами и поражениями футбольного клуба «Салют». Наконец, огласили результаты Второй Лиги Б Чемпионата России. Белгородская команда заняла четвёртую строчку, сообщили в пресс-службе.