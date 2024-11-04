Не хватило грамотности: главный тренер белгородского «Салюта» извинился за чемпионат

Posted 4 ноября, 13:02
Published 4 ноября, 13:02
Modified 4 ноября, 14:11
Updated 4 ноября, 14:11
Футбольный клуб уступил «Динамо» из Владивостока, «Космосу» из Долгопрудного и «Композиту» из Павловского Посада.
Последнюю игру с подмосковными «Химками-М» белгородцы взять не смогли. Матч прошёл в воскресенье, 3 ноября, и завершился со счётом 1:2. Единственный мяч смог на 86-й минуте забить защитник Никита Пономарев.
«Извиняюсь за концовку чемпионата. Они старались, но немножко не хватило нам грамотности в игре», — сказал главный тренер команды Виктор Навоченко на пресс-конференции.