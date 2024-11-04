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Posted 4 ноября, 07:39

Published 4 ноября, 07:39

Modified 4 ноября, 07:42

Updated 4 ноября, 07:42

Снежное утро в Белгородской области: жители делятся кадрами белых улиц

Снежное утро в Белгородской области: жители делятся кадрами белых улиц

4 ноября 2024, 07:39
Фото: Telegram-канал «Белгород №1».
Сюжет
Погода
Воскресный снег оказался «пшиком» по сравнению с осадками, которые выпали в Белгородской области в понедельник. Люди натянули шапки и капюшоны, а коммунальщики уже вышли чистить тротуары.

Утро понедельника в Белгородской области по-настоящему снежное. Жители Белгорода, Старого Оскола и Шебекинского округа наблюдают натуральные хлопья и делятся снимками заснеженных дворов.

По прогнозу Гидрометцентра, небо 4 ноября будет облачным. Подморозит, температура воздуха -2…+3 °С. Ветер подует с севера со скоростью 9-14 м/с, но возможны порывы до 17-22 м/с.

Автомобилистам напоминают быть осторожными во время езды, на дорогах гололедица. Скорее всего, возрастёт количество дорожно транспортных происшествий.

Фото: Telegram-канал "Ок! Старый Оскол"
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