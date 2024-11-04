Снежное утро в Белгородской области: жители делятся кадрами белых улиц

Posted 4 ноября, 07:39
Published 4 ноября, 07:39
Modified 4 ноября, 07:42
Updated 4 ноября, 07:42
Утро понедельника в Белгородской области по-настоящему снежное. Жители Белгорода, Старого Оскола и Шебекинского округа наблюдают натуральные хлопья и делятся снимками заснеженных дворов.
По прогнозу Гидрометцентра, небо 4 ноября будет облачным. Подморозит, температура воздуха -2…+3 °С. Ветер подует с севера со скоростью 9-14 м/с, но возможны порывы до 17-22 м/с.
Автомобилистам напоминают быть осторожными во время езды, на дорогах гололедица. Скорее всего, возрастёт количество дорожно транспортных происшествий.