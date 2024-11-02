Не «переобулся» — плати: когда начнут штрафовать за резину не по сезону в 2024 году?

Posted 2 ноября, 13:31
Published 2 ноября, 13:31
Modified 2 ноября, 13:33
Updated 2 ноября, 13:33
С 1 декабря по 28 (29) февраля инспекторы ГИБДД получат право штрафовать автомобилистов за летнюю резину. Забывшему «переобуться» водителю грозит штраф в размере 500 рублей.
Летняя резина опасна для всех участников движения потому, что она твёрдая, менее рельефная и имеет более слабое сцепление с дорожным покрытием. Это становится большой проблемой в условиях гололёда. А ведь с нерабочего начала рабочей недели в Белгородской области испортится погода. Затвердевая при минусовых температурах уровень сцепления критически снижается.
Оштрафовать могут и за изношенные покрышки или любые другие повреждения, например, вздутия и проколы. Даже за трещины на диске или отсутствии одного болта или гайки в креплении. Учитывать необходимо и размер шин — на одной оси колёса должны быть одинакового размера, что уж говорить о их состоянии.
Проверить состояние шин инспекторы смогут несколькими способами: визуально, по записи с дорожных камери или даже с помощью спецсредств, пригласив автомобилиста проехать до ближайшей шиномонтажке.
Штраф необходимо оплатить в течение 70 дней или обжаловать в первые 10. Если не выплатить долг, он удвоится, а позже может привести к ограничению на выезд из страны, аресту банковских счетов и имущества, а также административному аресту на 15 суток.
Погасить задолженность можно либо на «Госуслугах», либо на официальном сайте ГИБДД, либо в мобильном приложении банка. Можно это сделать и за «наличку» в любом отделении ГИБДД, в кассе банка, или на почте России.