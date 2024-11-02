Не «переобулся» — плати: когда начнут штрафовать за резину не по сезону в 2024 году?

Оштрафовать могут и за изношенные покрышки или любые другие повреждения, например, вздутия и проколы. Даже за трещины на диске или отсутствии одного болта или гайки в креплении. Учитывать необходимо и размер шин — на одной оси колёса должны быть одинакового размера, что уж говорить о их состоянии.