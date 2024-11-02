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Posted 2 ноября, 13:31

Published 2 ноября, 13:31

Modified 2 ноября, 13:33

Updated 2 ноября, 13:33

С 1 декабря в России начнут штрафовать водителей за летнюю резину

Не «переобулся» — плати: когда начнут штрафовать за резину не по сезону в 2024 году?

2 ноября 2024, 13:31
Фото: Антон Засимов. 1MI.

С 1 декабря в России начнут штрафовать водителей за летнюю резину

Сюжет
Автомобили
С начала ноября в Белгородской области испортилась погода. Синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега, значит, скоро пора будет менять резину. А если вы решили с этим повременить, то можете схлопотать штраф. Когда сотрудники ГИБДД начнут следить за резиной на авто, рассказывает Авто Mail.

С 1 декабря по 28 (29) февраля инспекторы ГИБДД получат право штрафовать автомобилистов за летнюю резину. Забывшему «переобуться» водителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Летняя резина опасна для всех участников движения потому, что она твёрдая, менее рельефная и имеет более слабое сцепление с дорожным покрытием. Это становится большой проблемой в условиях гололёда. А ведь с нерабочего начала рабочей недели в Белгородской области испортится погода. Затвердевая при минусовых температурах уровень сцепления критически снижается.

Оштрафовать могут и за изношенные покрышки или любые другие повреждения, например, вздутия и проколы. Даже за трещины на диске или отсутствии одного болта или гайки в креплении. Учитывать необходимо и размер шин — на одной оси колёса должны быть одинакового размера, что уж говорить о их состоянии.

Проверить состояние шин инспекторы смогут несколькими способами: визуально, по записи с дорожных камери или даже с помощью спецсредств, пригласив автомобилиста проехать до ближайшей шиномонтажке.

Штраф необходимо оплатить в течение 70 дней или обжаловать в первые 10. Если не выплатить долг, он удвоится, а позже может привести к ограничению на выезд из страны, аресту банковских счетов и имущества, а также административному аресту на 15 суток.

Погасить задолженность можно либо на «Госуслугах», либо на официальном сайте ГИБДД, либо в мобильном приложении банка. Можно это сделать и за «наличку» в любом отделении ГИБДД, в кассе банка, или на почте России.

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