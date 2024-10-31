bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 01:25

Published 31 октября, 01:25

Modified 31 октября, 01:27

Updated 31 октября, 01:27

Когда белгородцам стоит ждать первый снег?

Когда белгородцам стоит ждать первый снег?

31 октября 2024, 01:25
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
Погода
К концу октября в Белгородской области наконец начало холодать. Жители сменили ветровки на куртки и начали кутаться в шарфы. Послезавтра наступит ноябрь, уже можно ждать снега и доставать варежки?

К концу текущей недели в регионе прогнозируют кратковременные дожди. Вполне возможно, что из-за похолодания капли превратятся в снежинки.

В региональном Гидрометцентре сообщили, что первый снег вместо дождя может пойти уже в воскресенье, 3 ноября. Днём ожидается температура всего +4 °C, а ночью она опустится до 0 °C.

И в понедельник, 4 ноября, и во вторник, 5 ноября, синоптики также обещают небольшие дожди. Воздух прогреется днём до +6 °C и +1 °C соответственно, ночью подморозит до -2 °C.

О том, какая погода будет в конце октября в 2024 году, мы писали здесь.

Пригодятся и зонтик, и шапка: чем удивит погода в ноябре
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепло и мокро: какой погодой закончится октябрь в Белгородской области?Похолодает, а ждать ли дождя? Какую погоду обещают в Белгородской области на неделеТепло окончательно уйдёт? Какой будет погода в Белгородской области до конца недели
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Погода#Дождь#Снег#Температура#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика