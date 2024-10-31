Когда белгородцам стоит ждать первый снег?

Posted 31 октября, 01:25
Published 31 октября, 01:25
Modified 31 октября, 01:27
Updated 31 октября, 01:27
К концу текущей недели в регионе прогнозируют кратковременные дожди. Вполне возможно, что из-за похолодания капли превратятся в снежинки.
В региональном Гидрометцентре сообщили, что первый снег вместо дождя может пойти уже в воскресенье, 3 ноября. Днём ожидается температура всего +4 °C, а ночью она опустится до 0 °C.
И в понедельник, 4 ноября, и во вторник, 5 ноября, синоптики также обещают небольшие дожди. Воздух прогреется днём до +6 °C и +1 °C соответственно, ночью подморозит до -2 °C.
О том, какая погода будет в конце октября в 2024 году, мы писали здесь.