«Провели совещание»: готовы ли к зиме неприграничные районы Белгородской области?

также к зиме для белгородского приграничья закупили 35 квадроциклов. Как объяснили, такое решение связано с оперативной обстановкой, поэтому такое средство передвижения будет меньше привлекать внимание. Также объяснили это более эффективный транспорт в условиях непроходимых дорог зимой во время ЧП.