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Posted 31 октября, 17:42

Published 31 октября, 17:42

Modified 31 октября, 17:44

Updated 31 октября, 17:44

Мокрый снег

«Провели совещание»: готовы ли к зиме неприграничные районы Белгородской области?

31 октября 2024, 17:42
Фото: 1MI. Мокрый снег

В Белгородской области из-за возможности выпадения снега начнут проверку техники

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Новости Белгорода
В ответ на вопрос о готовности неприграничных территорий к зиме, Вячеслав Гладков рассказал о совещании с главами округов для анализа прогнозов погоды и планирования мероприятий по обеспечению безопасности жителей в период гололёда и снега с дождём. Также проверят результативности работы техники.

Вячеслав Гладков в своём видеообращении в Telegram-канале ответил на вопрос о ходе подготовки к зиме в Белгородской области. О приграничных территориях уже есть информация, однако белгородцы интересуются — а что с не приграничными?

«Как готовы к зиме они? А впереди уже гололёд».

Губернатор ответил, что прогнозы о приближающихся дожде и снеге уже учли, поэтому сегодня утром провели собрание глав округов региона:

«Договорились о том, что сегодня более подробно проведёт совещание Сергей Владимирович Довгалюк, курирующий заместитель губернатора. Отчёты каждого главы завтра или в случае ухудшения погоды — послезавтра. По итогам уже работы техники. Будем смотреть на результативность».

также к зиме для белгородского приграничья закупили 35 квадроциклов. Как объяснили, такое решение связано с оперативной обстановкой, поэтому такое средство передвижения будет меньше привлекать внимание. Также объяснили это более эффективный транспорт в условиях непроходимых дорог зимой во время ЧП.

Когда белгородцам стоит ждать первый снег?
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Зима#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Гололед#Белгород#Подготовка к зиме
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