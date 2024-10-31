«Провели совещание»: готовы ли к зиме неприграничные районы Белгородской области?

Posted 31 октября, 17:42
Published 31 октября, 17:42
Modified 31 октября, 17:44
Updated 31 октября, 17:44
Вячеслав Гладков в своём видеообращении в Telegram-канале ответил на вопрос о ходе подготовки к зиме в Белгородской области. О приграничных территориях уже есть информация, однако белгородцы интересуются — а что с не приграничными?
«Как готовы к зиме они? А впереди уже гололёд».
Губернатор ответил, что прогнозы о приближающихся дожде и снеге уже учли, поэтому сегодня утром провели собрание глав округов региона:
«Договорились о том, что сегодня более подробно проведёт совещание Сергей Владимирович Довгалюк, курирующий заместитель губернатора. Отчёты каждого главы завтра или в случае ухудшения погоды — послезавтра. По итогам уже работы техники. Будем смотреть на результативность».
также к зиме для белгородского приграничья закупили 35 квадроциклов. Как объяснили, такое решение связано с оперативной обстановкой, поэтому такое средство передвижения будет меньше привлекать внимание. Также объяснили это более эффективный транспорт в условиях непроходимых дорог зимой во время ЧП.