Повлиял ноябрь: в воскресенье в Белгородской области пройдёт непростой дождь

Posted 2 ноября, 12:00
Published 2 ноября, 12:00
Modified 2 ноября, 12:02
Updated 2 ноября, 12:02
В воскресенье, 3 ноября, погода в Белгородской области будет переменчивой. Синоптики обещают облачность с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер будет дуть с запада со скоростью 8–13 м/с, порывы могут достигать до 15 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 °С до +2 °С. Днём жителей ожидает +1…+6 °С.
Погода резко ухудшилась с наступлением ноября. И лучше она не станет. Говоря о понедельнике, 4 ноября: в предстоящий выходной дневная температура воздуха ожидается на уровне +4 °С. Также пройдут небольшие дожди.