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Posted 2 ноября, 12:00

Published 2 ноября, 12:00

Modified 2 ноября, 12:02

Updated 2 ноября, 12:02

Выходные в Белгородской области начнутся дождём с мокрым снегом

Повлиял ноябрь: в воскресенье в Белгородской области пройдёт непростой дождь

2 ноября 2024, 12:00
Фото: Антон Засимов. 1MI.

Выходные в Белгородской области начнутся дождём с мокрым снегом

Сюжет
Погода
Белгородцы просили о дожде всю осень, но осадки пришли в регион только к последнему месяцу. Дождь с мокрым снегом должен выпасть на выходных, температура днём поднимется до +6 °С, а ночью уже начнёт морозить, сообщает прогноз Гидрометцентра региональный МЧС.

В воскресенье, 3 ноября, погода в Белгородской области будет переменчивой. Синоптики обещают облачность с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 8–13 м/с, порывы могут достигать до 15 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 °С до +2 °С. Днём жителей ожидает +1…+6 °С.

Погода резко ухудшилась с наступлением ноября. И лучше она не станет. Говоря о понедельнике, 4 ноября: в предстоящий выходной дневная температура воздуха ожидается на уровне +4 °С. Также пройдут небольшие дожди.

Резкое ухудшение погоды ждёт в первую субботу ноября
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Погода#Дождь#Температура#Ветер#Белгород#Осадки#Мокрый снег
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