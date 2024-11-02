Повлиял ноябрь: в воскресенье в Белгородской области пройдёт непростой дождь

Выходные в Белгородской области начнутся дождём с мокрым снегом

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Белгородцы просили о дожде всю осень, но осадки пришли в регион только к последнему месяцу. Дождь с мокрым снегом должен выпасть на выходных, температура днём поднимется до +6 °С, а ночью уже начнёт морозить, сообщает прогноз Гидрометцентра региональный МЧС.