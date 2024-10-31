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Posted 31 октября, 12:21

Published 31 октября, 12:21

Modified 31 октября, 12:23

Updated 31 октября, 12:23

Начало ноября встретит белгородцев дождём и сильным ветром

Лучше остаться дома? Первый день ноября не порадует белгородцев погодой

31 октября 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney.

Начало ноября встретит белгородцев дождём и сильным ветром

Сюжет
Погода
В первый день ноября белгородцев ожидает дождливая погода и сильный ветер. Максимальная температура воздуха составит +12 °С. Прогноз от Гидрометцентра РФ опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Завтра, 1 ноября, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём возможны небольшие дожди.

Порывы ветра юго-западной четверти в тёмное время суток достигнут 6-11 м/с, в светлое — 8-13 м/с. При этом возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В регионе воздух прогреется до +1…+6 °С ночью и до +7…+12 °С— днём. В Белгороде будет менее холодно: +4…+6 °С — ночью и +9…+11 °С — днём.

По прогнозу синоптиков, погода в ноябре будет переменчивой, а в первые дни возможен снег. Кроме того, стала известна примерная погода на эту зиму.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Дожди#Белгород#Холодная погода
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