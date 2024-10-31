Лучше остаться дома? Первый день ноября не порадует белгородцев погодой

Posted 31 октября, 12:21
Published 31 октября, 12:21
Modified 31 октября, 12:23
Updated 31 октября, 12:23
Завтра, 1 ноября, в Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днём возможны небольшие дожди.
Порывы ветра юго-западной четверти в тёмное время суток достигнут 6-11 м/с, в светлое — 8-13 м/с. При этом возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
В регионе воздух прогреется до +1…+6 °С ночью и до +7…+12 °С— днём. В Белгороде будет менее холодно: +4…+6 °С — ночью и +9…+11 °С — днём.
По прогнозу синоптиков, погода в ноябре будет переменчивой, а в первые дни возможен снег. Кроме того, стала известна примерная погода на эту зиму.