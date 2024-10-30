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Posted 30 октября, 12:42

Published 30 октября, 12:42

Modified 30 октября, 12:44

Updated 30 октября, 12:44

Пригодятся и зонтик, и шапка: чем удивит погода в ноябре

Пригодятся и зонтик, и шапка: чем удивит погода в ноябре

30 октября 2024, 12:42
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
Погода
Погода в начале ноября в Белгородской области будет переменчивая. В первые пять дней обещают дожди, возможен снег. Температура начнёт постепенно снижаться, но в минус уйдёт только ночью, сообщает региональный Гидрометцентр.

С начала ноября температура начнёт постепенно снижаться, и погода будет облачной. В пятницу, 1-го числа, синоптики прогнозируют +11 °C днём и +8 °C ночью. Юго-западный ветер будет дуть до 9 м/с.

В субботу, 2 ноября, днём температура составит +10 °C. Ночью уже будет подмораживать до -2 °C. Ветер изменится незначительно. Ожидается дождь.

В воскресенье, 3 ноября, днём будет всего +4 °C. Ночью возможны небольшие осадки, даже снег. Температура воздуха составит 0 °C.

В понедельник, 4 ноября, будет облачно, небольшой дождь. Днём температура будет 6 °C, ночью довольно низкой и составит -2 °C.

Во вторник, 5 ноября, временами ожидаются небольшие осадки, возможен снег. Температура днём составит +1 °C.

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