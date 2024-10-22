Тепло окончательно уйдёт? Какой будет погода в Белгородской области до конца недели

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода точно сохранится до начала выходных. В четверг воздух прогреется днём до +8…+13 градусов, в пятницу — до +6…+11. По ночам будет соответственно +2…+7 и +3…+8 градусов.