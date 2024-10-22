Тепло окончательно уйдёт? Какой будет погода в Белгородской области до конца недели

Posted 22 октября, 15:00
Published 22 октября, 15:00
Modified 22 октября, 15:02
Updated 22 октября, 15:02
В среду, 23 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность с прояснениями. В течение дня существенных осадков не предвидится, сообщают в региональном МЧС.
Ветер будет дуть с запада, его скорость ночью составит 5-10 м/с, а днём — 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1…+6 градусов, а днём поднимется до +11…+16 градусов.
По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода точно сохранится до начала выходных. В четверг воздух прогреется днём до +8…+13 градусов, в пятницу — до +6…+11. По ночам будет соответственно +2…+7 и +3…+8 градусов.
При чём 24 октября в Белгороде будет прохладнее, чем в целом по области, а вот 25-о числа — наоборот.