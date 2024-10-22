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Posted 22 октября, 15:00

Published 22 октября, 15:00

Modified 22 октября, 15:02

Updated 22 октября, 15:02

Белгородцам стоит готовиться к понижению температур и сильному ветру

Тепло окончательно уйдёт? Какой будет погода в Белгородской области до конца недели

22 октября 2024, 15:00
Фото: 1MI

Белгородцам стоит готовиться к понижению температур и сильному ветру

Сюжет
Погода
Кажется, тепло почти полностью оставило регион. До конца недели в Белгородской области синоптики не обещаю тёплых деньков. Какой прогноз дали специалисты МЧС и управления по гидрометеорологии?

В среду, 23 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность с прояснениями. В течение дня существенных осадков не предвидится, сообщают в региональном МЧС.

Ветер будет дуть с запада, его скорость ночью составит 5-10 м/с, а днём — 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1…+6 градусов, а днём поднимется до +11…+16 градусов.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода точно сохранится до начала выходных. В четверг воздух прогреется днём до +8…+13 градусов, в пятницу — до +6…+11. По ночам будет соответственно +2…+7 и +3…+8 градусов.

При чём 24 октября в Белгороде будет прохладнее, чем в целом по области, а вот 25-о числа — наоборот.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Погода#Температура#Прогноз#Ветер#Белгород#Осадки
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